Tatum、Brown是本季最強雙人組？2人有望挑戰一難得「神紀錄」
NBA美國職籃今（26）日進行東區冠軍賽第3戰，印第安納溜馬回到主場迎戰波士頓塞爾提克，雙方系列賽前2場由塞爾提克取得2：0領先，而本場比賽綠衫軍成功克服全場最多18分落後，靠著Jayson Tatum攻下全場最高36分，以及Jaylen Brown也貢獻24分，終場率隊以114：111驚險擊退溜馬。Tatum 、Brown 2人此戰合力砍下塞爾提克全隊超過一半的分數，他們是否有望挑戰同個系列賽，個人場均得分皆突破30分的「神紀錄」，要端看2人往後的表現，是否能持續維持高檔。
記者陳品翔/綜合報導
本場系列賽G3，Jayson Tatum全場出賽43分鐘，出手共23投12中，三分球則是10投5中，狂砍全場最高36分，另繳出10籃板8助攻1抄截2阻攻的全能數據，也是塞爾提克此役致勝關鍵。至於二當家Jaylen Brown則是全場出賽38分鐘，出手18投10中，得到24分2籃板3助攻。
Tatum、Brown有望挑戰難得紀錄 他們需要冠軍證明自己
根據數據統計，如今東區冠軍賽前3場比賽打完，Jayson Tatum場均攻下31.7分，Jaylen Brown則是場均能得到30分，他們有望成為NBA歷史上第一對，能夠在分區決賽上達成場均30分以上的雙人組組合。對於Tatum與Brown而言，今年是他們相當好的機會，他們需要拿下冠軍來證明自己，同時擺脫自身大賽「軟手」的標籤。
而本場比賽也是Jayson Tatum個人生涯在季後賽上，第5次單場拿下35分以上得分，同時抓下10個籃板以上的比賽，目前在塞爾提克歷史上排行第二，僅次於傳奇球星「大鳥」Larry Bird的10次。
Horford此戰狂飆7記三分 Tatum讚他讓球隊團結
Jayson Tatum也在賽後接受訪問，談到陣中老將Al Horford本場比賽的出色表現，此戰Horford在攻防兩端都展現出優異的個人能力，並投進7記三分球，Tatum說：「Horford所做的一切，包括他的領導力、他在場上的存在感、他的投籃、他的護框，對我們來說相當重要，他的目標只有一個，就是讓球隊能夠團結在一起。」