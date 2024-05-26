大場面！質疑統一獅羅昂投球動作犯規　中信兄弟向裁判大動作抗議

Jrue Holiday抱病出賽還上演關鍵抄截！賽後談此戰：我不想錯過

▲NBA美國職籃今（26）日東區冠軍賽第3戰，塞爾提克前往客場踢館溜馬，關鍵時刻綠衫軍靠著Jrue Holiday（前）的關鍵三分打與致勝抄截，成功逆轉比賽並收下勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃今（26）日東區冠軍賽第3戰，塞爾提克前往客場踢館溜馬，關鍵時刻綠衫軍靠著Jrue Holiday（前）的關鍵三分打與致勝抄截，成功逆轉比賽並收下勝利。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今（26）日進行東區冠軍賽第3戰，印第安納溜馬回到主場迎戰波士頓塞爾提克，本場比賽綠衫軍靠著Jayson Tatum攻下全場最高36分，以及「假日哥」Jrue Holiday在終場前3.3秒上演關鍵抄截，幫助球隊奠定勝基，終場就率塞爾提克以114：111逆轉溜馬，搶下3：0的聽牌優勢。而事實上Holiday因為生病關係，此戰賽前被列為出賽成疑，但仍選擇上場奮戰，對此他賽後表示「因為這是東冠，所以我不會錯過。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Holiday因病被列出賽成疑　最終成綠衫軍致勝功臣

Jrue Holiday可謂是本場比賽塞爾提克能夠贏球的一大功臣，他在關鍵時刻挺身而出，終場前38.9秒，他先是完成三分打，助隊將比數逆轉。隨後終場前3.3秒，他再上演致勝抄截，迫使對方動用犯規戰術，他也穩穩把握2罰機會，最終溜馬嘗試追平三分未果，塞爾提克終場就以3分之差氣走溜馬。

談到本場比賽的身體狀況，Jrue Holiday說到：「我身體的感覺不太好，但這是東區決賽第3場比賽，所以我是不會錯過這場比賽的。我們這個賽季一直在採取換防，面對很多球隊我們都這麼做過，所以我們認為，球隊在這方面很擅長。而談到自己在比賽關鍵時刻的致勝抄截，Holiday則說：「我只是打出了一個漂亮的回合。」

溜馬主帥賽後喊話　相信球隊下一戰會更好

塞爾提克主將Jayson Tatum也大讚Holiday今天的發揮，他說：「是的，我怎麼讚美他（Jrue Holiday）都不為過，他身體不太舒服，賽前沒有參加投籃訓練，但他仍然堅持出場比賽。他真的是個十分優秀的球員，同時也是最出色的隊友，而且很明顯是一名冠軍球員，比賽最後他也上演了非常出色的表現。」

至於身處懸崖邊緣的溜馬，主帥Rick Carlisle則是希望球隊不要現在就說放棄，並給予球員們鼓勵，「我們的球員打出了一場很棒的比賽，大家展現出了自己的勇氣。Andrew Nembhard今天的表現真的太出色了，我們會在下場比賽中，打出比今天更棒的表現，我們會繼續追趕塞爾提克的，相信我。」


塞爾提克114：111大逆轉溜馬！Tatum狂砍36分　系列賽3：0聽牌

快評／155：0？塞爾提克3：0領先晉級超穩　NBA史上最強定律背書

塞爾提克晉級機率高達98％！2:0領先42勝1負　唯一被翻盤輸給詹皇

Tatum、Brown是本季最強雙人組？2人有望挑戰一難得「神紀錄」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生