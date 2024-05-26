Jrue Holiday抱病出賽還上演關鍵抄截！賽後談此戰：我不想錯過

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Jrue Holiday可謂是本場比賽塞爾提克能夠贏球的一大功臣，他在關鍵時刻挺身而出，終場前38.9秒，他先是完成三分打，助隊將比數逆轉。隨後終場前3.3秒，他再上演致勝抄截，迫使對方動用犯規戰術，他也穩穩把握2罰機會，最終溜馬嘗試追平三分未果，塞爾提克終場就以3分之差氣走溜馬。
談到本場比賽的身體狀況，Jrue Holiday說到：「我身體的感覺不太好，但這是東區決賽第3場比賽，所以我是不會錯過這場比賽的。我們這個賽季一直在採取換防，面對很多球隊我們都這麼做過，所以我們認為，球隊在這方面很擅長。而談到自己在比賽關鍵時刻的致勝抄截，Holiday則說：「我只是打出了一個漂亮的回合。」
溜馬主帥賽後喊話 相信球隊下一戰會更好
塞爾提克主將Jayson Tatum也大讚Holiday今天的發揮，他說：「是的，我怎麼讚美他（Jrue Holiday）都不為過，他身體不太舒服，賽前沒有參加投籃訓練，但他仍然堅持出場比賽。他真的是個十分優秀的球員，同時也是最出色的隊友，而且很明顯是一名冠軍球員，比賽最後他也上演了非常出色的表現。」
至於身處懸崖邊緣的溜馬，主帥Rick Carlisle則是希望球隊不要現在就說放棄，並給予球員們鼓勵，「我們的球員打出了一場很棒的比賽，大家展現出了自己的勇氣。Andrew Nembhard今天的表現真的太出色了，我們會在下場比賽中，打出比今天更棒的表現，我們會繼續追趕塞爾提克的，相信我。」