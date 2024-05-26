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除濕機放角落超NG！「少1動作」等於做白工　台電：擺這效果最好

▲台電近日就發文提醒，若要讓除濕機發揮最佳效能，記得將其擺在室內空間中央處，並且與牆壁、家俱、窗簾至少保持50公分距離。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台電近日就發文提醒，若要讓除濕機發揮最佳效能，記得將其擺在室內空間中央處，並且與牆壁、家俱、窗簾至少保持50公分距離。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣近期迎來梅雨季節，各地時常出現降雨情形，家中更是因此潮濕無比。台電近日就發文提醒，若要讓除濕機發揮最佳效能，記得將其擺在室內空間中央處，並且與牆壁、家俱、窗簾至少保持50公分距離，否則不但會影響除濕效率，也可能影響除濕機散熱；另外，使用除濕機時也要記得關閉門窗，才不會做白工。

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台電近日在臉書粉專「台電電力粉絲團」中發文指出，許多人因為怕除濕機擋到走路動線或不小心撞倒，習慣將除濕機擺在角落，不過此舉會影響除濕機效果，因為牆角邊空氣較不流通，不僅影響除濕效率，也可能會影響除濕機散熱，提高機器過熱釀災的風險

▲若室外氣溫低於10度、室內溫度在20度左右時，相對溼度必須遠低於50%以下，才能避免玻璃內緣結露滴水。（圖／記者徐銘穗攝）
▲許多人因為怕除濕機擋到走路動線或不小心撞倒，習慣將除濕機擺在角落，不過此舉會影響除濕機效果。（圖／記者徐銘穗攝）
台電表示，由於除濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此應該將除濕機放置在室內空間中央處，或是家中氣流中心點，保持擺放空間空氣的流通順暢，才能讓除濕機發揮最佳效能。

台電也提醒，除濕機必須與牆壁、家俱、窗簾至少保持50公分距離，周圍也記得別堆放雜物或易燃物，避免發生危險。另外，打開除濕機時記得關閉門窗，並搭配電風扇或循環扇使用，平時也要定期清洗濾網，才能讓除濕效率提升。

▲（圖／取自台電粉專）
▲除濕機應放置在室內空間中央處，或是家中氣流中心點，保持擺放空間空氣的流通順暢，才能讓除濕機發揮最佳效能。（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團」）

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