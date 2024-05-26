開變頻冷氣電費破萬！師傅搖頭「不如裝定頻」　1吹法帳單不到2千

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YouTube頻道「空調小教室」老柯上傳影片分享，有客戶向他反應，家中主臥及次臥分別安裝一台貼牌變頻冷氣機，但夏天兩個月電費竟要1萬2000元，誇張價格令人直搖頭。
對此，老柯也立即揪出關鍵，原來該名客戶住在公寓6樓頂樓，且房間還有西曬問題，但5坪主臥冷氣噸數用63kw，需要設定到22度才會感覺到涼爽，「很明顯電費這麼高，代表完全沒有發揮變頻冷氣省電的效果。」
定頻冷氣1招「2個月電費2000有找」
老柯指出，並非所有貼牌變頻冷氣都如此耗電，但在公寓六樓有西曬的環境下，使用溫控差的貼牌變頻冷氣，還不如直接買定頻冷氣，電費會更加便宜。他也分享，8年前在高雄租屋時，屋內電器只有非變頻中古冰箱以及房東附的天然氣熱水器，由於他當時買不起冷氣，便向電器行老闆要了客戶報廢的10年窗型定頻冷氣。
而在高雄炎熱的夏天，老柯6點下班回到家打開冷氣，一路吹到隔天早上上班，幾乎每天都開超過12小時，放假甚至是開整天，但兩個月電費2000元有找。老柯也曝光使用方法，就是一打開冷氣直接將風量調到最強，並且將溫度設定最低，直到覺得冷再將風量調到最小，關鍵就在於讓定頻冷氣壓縮機不要重複啟動，就可以減少耗電量，而這個方法特別適合公寓六樓西曬的條件下使用。