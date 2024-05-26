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開變頻冷氣電費破萬！師傅搖頭「不如裝定頻」　1吹法帳單不到2千

▲YouTube頻道「空調小教室」老柯建議，若是不夠錢購買溫控優良的一級變頻冷氣，倒不如安裝定頻冷氣還比較省電。（圖／記者張嘉哲攝）
▲YouTube頻道「空調小教室」老柯建議，若是不夠錢購買溫控優良的一級變頻冷氣，倒不如安裝定頻冷氣還比較省電。（圖／記者張嘉哲攝）

記者賴禹妡／綜合報導

炎炎夏日來襲，高溫讓許多人打開家中冷氣消暑，不過隨之而來就是嚇人的電費帳單。YouTube頻道「空調小教室」老柯就分享案例，一名客戶住在公寓6樓且西曬的房屋，家中安裝兩台貼牌變頻冷氣，兩個月電費竟要1萬2000元，他建議若是不夠錢購買溫控優良的一級變頻冷氣，倒不如安裝定頻冷氣還比較省電，他也另外提供自己使用窗型定頻冷氣的吹法，「兩個月電費2000元有找。」

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吹變頻冷氣電費破萬！關鍵在於環境

YouTube頻道「空調小教室」老柯上傳影片分享，有客戶向他反應，家中主臥及次臥分別安裝一台貼牌變頻冷氣機，但夏天兩個月電費竟要1萬2000元，誇張價格令人直搖頭。

對此，老柯也立即揪出關鍵，原來該名客戶住在公寓6樓頂樓，且房間還有西曬問題，但5坪主臥冷氣噸數用63kw，需要設定到22度才會感覺到涼爽，「很明顯電費這麼高，代表完全沒有發揮變頻冷氣省電的效果。」

▲有網友好奇詢問「10月再安裝冷氣會比較便宜嗎？」貼文曝光後，有內行人解答冷氣最佳購買時機是在春季3、4月，「那時都會有贈品活動」。（示意圖／取自photoAC）
▲老柯上傳影片分享，有客戶向他反應，家中主臥及次臥分別安裝一台貼牌變頻冷氣機，但夏天兩個月電費竟要1萬2000元。（示意圖／取自photoAC）
定頻冷氣1招「2個月電費2000有找」

老柯指出，並非所有貼牌變頻冷氣都如此耗電，但在公寓六樓有西曬的環境下，使用溫控差的貼牌變頻冷氣，還不如直接買定頻冷氣，電費會更加便宜。他也分享，8年前在高雄租屋時，屋內電器只有非變頻中古冰箱以及房東附的天然氣熱水器，由於他當時買不起冷氣，便向電器行老闆要了客戶報廢的10年窗型定頻冷氣。

而在高雄炎熱的夏天，老柯6點下班回到家打開冷氣，一路吹到隔天早上上班，幾乎每天都開超過12小時，放假甚至是開整天，但兩個月電費2000元有找。老柯也曝光使用方法，就是一打開冷氣直接將風量調到最強，並且將溫度設定最低，直到覺得冷再將風量調到最小，關鍵就在於讓定頻冷氣壓縮機不要重複啟動，就可以減少耗電量，而這個方法特別適合公寓六樓西曬的條件下使用。

▲冷氣機遙控器上的「除溼」按鍵真的超耗電嗎？專家喊誤會了，表示在陰天、雨天及天氣不冷不熱時開啟，能快速降溫並達到省電需求。（圖／記者徐銘穗攝）
▲老柯建議，吹定頻冷氣又想省電時，可以先將風量調到最強，並且將溫度設定最低，直到覺得冷再將風量調到最小。（示意圖／記者徐銘穗攝）

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