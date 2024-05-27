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Super Junior厲旭婚禮13+2！周覓、Henry也出席　粉絲看完哭出來

▲厲旭（左圖左）昨（26）日迎娶Ari（左圖右），不僅離隊的成員們都來參加，就連Super Junior-M的周覓、Henry也在場，粉絲們看到「13+2」的合照後，紛紛表示看完以後感動到哭出來。（圖／翻攝自IG）
▲厲旭（左圖左）昨（26）日迎娶Ari（左圖右），不僅離隊的成員們都來參加，就連Super Junior-M的周覓、Henry也在場，粉絲們看到「13+2」的合照後，紛紛表示看完以後感動到哭出來。（圖／翻攝自IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超人氣天團「Super Junior」的成員厲旭，昨（26）日在南韓首爾Bonelli Garden舉辦婚禮，迎娶小他7歲的前女團「Tahiti」成員Ari（金善映），雖然2人婚禮沒有對外公開，但有不少婚禮畫面流出。不僅SJ的9名正式團員都到齊，就連已經離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏也現身婚禮現場，甚至連Super Junior-M的周覓、Henry也都到場共襄盛舉，完成「13+2」的世紀大合體。不少E.L.F.（粉絲名）看完以後，都紛紛直呼感動到快哭出來。

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▲「SM娛樂」的首席執行官李成秀在IG上紀錄下Super Junior「13+2」的世紀大集合。（圖／翻攝自Chris Lee IG）
▲「SM娛樂」的首席執行官李成秀在IG上紀錄下Super Junior「13+2」的世紀大集合。（圖／翻攝自Chris Lee IG）
Super Junior於2005年出道，「SM娛樂」為了要拓展華語圈市場，2008年的時候，將團員韓庚、晟敏、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢等人再另外加上來自加拿大的華裔Henry以及中國籍的周覓，將9人組成新團體「Super Junior-M」出道。而Henry與周覓2人僅限在華語圈活動，並未與Super Junior本隊在韓國進行活動。

昨日，厲旭的大婚之日，所有的SJ成員久違地齊聚一堂，讓不少粉絲們看到以後都十分感動。出道19年的Super Junior承載著不少粉絲們的青春回憶，因此能夠看到「13+2」的合體，讓不少粉絲們都對厲旭獻上最誠摯的祝福，在社群上掀起一波轉發潮。

▲厲旭（右）今日迎娶Ari（左）。（圖／翻攝自IG）
▲厲旭（右）昨日迎娶Ari（左），所有成員都到齊了。（圖／翻攝自IG）
▲Suoer Junior團魂炸裂！厲旭（後排左5）今（26）日舉辦婚禮，SJ的13名團員通通排除萬難到場共襄盛舉，就連離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏都來了，讓不少粉絲們都十分感動。（圖／攝自IG）
▲Suoer Junior團魂炸裂！厲旭（後排左5）今（26）日舉辦婚禮，SJ的13名團員通通排除萬難到場共襄盛舉，就連離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏都來了，讓不少粉絲們都十分感動。（圖／攝自IG）

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