Super Junior厲旭婚禮13+2！周覓、Henry也出席 粉絲看完哭出來
南韓超人氣天團「Super Junior」的成員厲旭，昨（26）日在南韓首爾Bonelli Garden舉辦婚禮，迎娶小他7歲的前女團「Tahiti」成員Ari（金善映），雖然2人婚禮沒有對外公開，但有不少婚禮畫面流出。不僅SJ的9名正式團員都到齊，就連已經離隊的韓庚、強仁、起範、晟敏也現身婚禮現場，甚至連Super Junior-M的周覓、Henry也都到場共襄盛舉，完成「13+2」的世紀大合體。不少E.L.F.（粉絲名）看完以後，都紛紛直呼感動到快哭出來。
記者張一笙／綜合報導
Super Junior於2005年出道，「SM娛樂」為了要拓展華語圈市場，2008年的時候，將團員韓庚、晟敏、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢等人再另外加上來自加拿大的華裔Henry以及中國籍的周覓，將9人組成新團體「Super Junior-M」出道。而Henry與周覓2人僅限在華語圈活動，並未與Super Junior本隊在韓國進行活動。
昨日，厲旭的大婚之日，所有的SJ成員久違地齊聚一堂，讓不少粉絲們看到以後都十分感動。出道19年的Super Junior承載著不少粉絲們的青春回憶，因此能夠看到「13+2」的合體，讓不少粉絲們都對厲旭獻上最誠摯的祝福，在社群上掀起一波轉發潮。