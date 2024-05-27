獨行俠季中交易有多神？這2人加盟成奪冠勁旅　防守上升不止1檔次

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首先，回顧獨行俠主要在季中進行的2筆交易。先是夏洛特黃蜂送出2027 首輪籤 (前二順位保護)和2位輪替球員Grant Williams、Seth Curry，換來有外線投射能力的大型側翼PJ Washington。另一方面，向華盛頓巫師送出雷霆 2024 年首輪籤，以及幾乎沒有出場時間的Richaun Holmes，並收下Danniel Gafford。
現在回頭來看，雖然有些事後諸葛，但這2筆交易實在是太划算。PJ Washington的防守能力是獨行俠當初交易的主要目的，他搶下的籃板數據也沒有讓球隊失望。但讓人驚豔的，是他在季後賽展現的外線投射能力，甚至在和奧克拉荷馬雷霆的6場系列賽中，繳出驚人的4成69外線命中率，場均更是可以拿下17.7分、8.3籃板、2次助攻。
另一方面，Danniel Gafford原本在巫師的數據表現，搶籃板、禁區防守能力就相當不錯，在轉戰獨行俠後成為最直接的戰力補強。西區決賽第3戰雖然出手減少，但和Derrick Jones Jr.完美鞏固內線，封鎖Anthony Edwards的禁區進攻，更在比賽鐘響前1分鐘，飛身賞了Mike Conley一記超大火鍋，為本場比賽定下結局。
晉身奪冠勁旅 近5年最佳操作
這2人的加盟可以說是打造了，圍繞Luka Doncic、Kyrie Irving兩人作為核心最全面的組合，全面升級的內線防守，讓後場球員只要更專注於第一線的外線防守，切入突破就交由內線交易補防，這也是灰狼在過去三場比賽中，只要外線手感冰冷，就會落入進攻斷檔的主要原因。同時，更阻斷了「蟻人」Anthony Edwards賴以為生的進攻手段，也就是切入並衝擊禁區。
回顧過去能讓球隊變身奪冠勁旅的季中交易，讓人較印象深刻的，可能是2021年丹佛金塊送出兩名替補球員Gary Harris、RJ Hampson 以及2025年首輪籤，換來後續在金塊找到完美定位的Aaron Gordon，他後來也成為金塊在2023年奪冠的重要拼圖。
然而，Aaron Gordon當初也是經歷幾年磨合後，才幫助金塊成功奪冠。倘若獨行俠真的靠著季中才交易來的PJ Washington、Danniel Gafford一舉闖入總決賽，甚至是拿下總冠軍，或許將成為近5年，或甚至近10年來最神的一筆季中交易。