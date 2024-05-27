39名法律學者發聲！籲立院暫停「國會五法」二讀退回委員會討論

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「其程序，如調查權之發動及行使調查權之組織、個案調查事項之範圍、各項調查方法所應遵守之程序與司法救濟程序等，應以法律為適當之規範。」
聲明表示，此次「國會五法」之修訂，不僅涉及立法院與行政院之權責關係，更涉及公務員以外一般人民重大權利之限制，釋字第585號解釋文曾經申明：「如就各項調查方法所規定之程序，有涉及限制人民權利者，必須符合憲法上比例原則、法律明確性原則及正當法律程序之要求。」立法院強迫人民配合調查之手段與其相應的行政罰或刑罰，以及人民是否得拒絕出席、拒絕陳述、拒絕提供資料等問題，皆涉及人民之人身自由、表現自由、資訊隱私權、財產權等憲法權利，其目的、範圍、手段、程序保障與救濟均須詳加規定，就此而言，目前法案顯然不足。
聲明指出，立法委員質詢權與為了輔助立法院行使其憲法職權之調查權，分屬不同憲法制度。質詢權的目的在於，讓個別立法委員獲得資訊或意見，並據以形成後續表決或發言的基礎。國會調查權則係立法院為行使其憲法職權，探求立法或預算審議時所必要之事實基礎。兩者有所不同，是否得以相提並論並施以相同強度之處罰手段，均有待審慎討論。目前已二讀通過的修正條文，除了是否符合憲法有諸多疑義，亦有不少自我矛盾之處，若繼續倉促在二讀程序中未經審議而全部表決，除了產生許多違憲疑義之外，未來在適用上勢必發生許多爭議與問題。
聲明提及，國會質詢或調查權制度的完備化，固然是我國國會改革應該推進的事項， 然而各個民主國家的具體法制設計，均有重大差異無法直接移植，若逕以外國法制之表象作為參考倉促立法，或未顧及憲政體制的權力平衡，甚至對於人民與官員基本權利的過度侵害，將造成憲政體制的混亂。在這個台灣民主發展的「憲法時刻」，呼籲立法院不要在本週倉促表決，將其退回委員會，讓相關法案能夠在各界充分參與與討論之後，再做周延而完整的立法。倘若立法院仍執意進行三讀程序，他們也呼籲行政院與總統依據憲法之規定行使覆議權，退回立法院重啟審議。