變頻冷氣耗電又不冷！師傅揭「電費飆高」4原因　1關鍵恐吹成定頻

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YouTube頻道「空調小教室」老柯上傳影片分享，經過幾千個案例發現，一級變頻冷氣效能的異常耗電原因，通常與「濾網清洗時間、冷氣清洗時間以及室內、室外機安裝位置」有關係。若是不常清洗冷氣濾網，濾網累積大量髒汙之後，進去室內機的氣體太少，就會導致耗電結果。
「正常濾網還沒有髒的時候，冷氣的冷房效果吹出來是100%，可是當濾網髒了之後風量減少50%，那剩下的50%去哪裡了呢？」老柯解答，50%風全都留在冷氣裡了，當冷氣充斥在室內機內，就會導致冷氣電腦的感應器吸到殘留的冷空氣，誤以為已經達到遙控器設定的溫度，進而轉換成低頻運轉，甚至是停止運轉，造成消費者覺得冷氣不冷。
老柯直言，這是非常糟糕的狀況，當消費者覺得冷氣不冷而調低遙控器溫度，會讓冷氣在高頻運轉與停止運轉之間來回開啟，「這時候你買的變頻冷氣就會變定頻冷氣了喔。」當濾網髒汙累積到一定程度，灰塵就會直接附著在冷氣上，若蒸發器與風扇累積過多髒汙，一樣會因為進氣不良而影響冷房效果，因此定期清洗冷氣、濾網都是非常重要的動作。
🟡冷氣室、內外機位置超重要
老柯表示，若冷氣室內機安裝的位置上方空間不夠，一樣會導致進氣不良引起溫度感測器誤判，增加壓縮機忽低忽高的頻率增加進而耗電。因為每個產品都會有基本使用次數，當使用頻率一高，冷氣就會越來越疲乏，效能也會越來越差。
不只是冷氣室內機，室外機的安裝位置也非常重要，冷氣室外機最怕遇到散熱問題，若是安裝在窄巷內，與隔壁鄰居的室外機熱風對沖，或是頂部與後方空間不夠，都會導致需要更多的電力加大壓縮機運轉或風扇散熱，那麼使用再好的變頻冷氣都還是很耗電。