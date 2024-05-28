大聯盟週報Week8／「拍賣哥」塞爾不可思議復活　大谷腳傷停擺

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2021年7月10日，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）為了接外野深遠飛球，躍起後重跌在地，導致右膝前十字韌帶（Anterior Cruciate Ligament，簡稱ACL）斷裂，該季剩餘賽事報銷，其所屬的勇士隊卻在該季贏得世界大賽冠軍，但勇士隊所有人絕對不會想再重覆這樣的過程。
但遺憾的事卻還是發生了，美國時間5月26日（周日）勇士作客匹茲堡海盜隊的PNC球場，阿庫尼亞於1局上在二、三壘移動時突然倒地，退場後經過核磁共振檢查，結果又是傷到ACL，但這次是左膝，而且是完全撕裂，個人的2024年球季提早報銷。
26歲的阿庫尼亞在2018年奪下國聯新人王之後，一直被公認為當今最全面、也最具破壞力的打者之一，去年他更是演出一個超夢幻的球季，成為史上第一位單季同時完成40支全壘打（41轟）和70次盜壘成功（73盜）的選手，並贏得國聯年度MVP。阿庫尼亞目前生涯累積165轟、196盜，OPS（上壘率+長打率）達到0.903，他也是大聯盟歷史上唯一在26歲球季完成145轟、190盜和OPS值0.900的選手。
勇士隊季前一直是各媒體與專家評估戰力前3的球隊，但開季之後災難連連，王牌投手史崔德（Spencer Strider）因為在4月上旬就因手肘韌帶手術全季報銷，這回又損失了全隊最好的打者，前途出現隱憂。
雖說阿庫尼亞本季狀況未符水準，49場出賽僅敲出4支全壘打，打擊率僅0.250，OPS值0.712與去年領先全國聯的1.012相去甚遠，但以他的身體能力與技術等級，在往後賽事中「校正回歸」的可能性還是蠻大的，但現在卻只能直接備戰2025年球季了。
勇士不只獨霸國聯的優勢不在，在國聯東區也被費城費城人搶去風頭，費城人目前以驚人的0.704勝率領先大聯盟，30勝20敗的勇士勝率0.600還在進季後賽的安全範圍內，但連接損失大將影響不可忽視，球季還進行不到3分之1，一旦狀況下滑，就很難說了。
道奇5年來首度5連敗 大谷翔平腳筋不適火力停擺
相對於5月初的7連勝，洛杉磯道奇隊最近開始遭遇瓶頸，上周末在3連戰被辛辛那提紅人隊橫掃之後，已經吞下5連敗，大谷翔平好像也沒有那麼猛，而且腳似乎還有點傷。
5連敗對一些球隊或許可能不算什麼，但對於近年來球迷戲稱為「宇宙道奇」的豪門球隊來說確實是相當罕見的。道奇前次連續吞下那麼多敗得追溯到2019年4月8到13日的6連敗了，這次的5連敗過程中總共只拿下11分，打線的狀況也不是太理想。
周日的比賽中，老大哥佛里曼（Freddie Freeman）在9局上敲出二壘打，送回先前安打上壘的大谷翔平，免於全場吞蛋，最終以1比4輸球。對於球隊近期的低潮，佛里曼說：「現在才5月，這就是棒球啊，我們至少還有100場比賽要打。」
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則是扮演著心靈導師的角色，經驗豐富的他深知像這樣兵多將廣的球隊沒有天天過年的道理，豪門球隊、邪惡帝國翻船的例子多不勝數，多年來態度一直戰戰兢兢。羅伯茲說：「我想球隊每個人都明白，我們必須繼續前進。 沒有任何球隊會為你感到抱歉，這是成年人的運動， 你得自助人助，去找到解決問題的方法。」
周六的比賽道奇以1比3輸給紅人，大谷在前兩打席都被紅人先發投手葛林（Hunter Greene）三振之後，於6局上敲出三壘打， 卻被發現在繞過一壘時，並未全速奔跑。周日賽前羅伯茲坦承大谷的左腳筋確實有著輕微的不舒服，不過這支三壘打算是跑得很輕鬆，羅伯茲解釋當下是希望大谷停在二壘，但即使他沒能全力跑，還是輕鬆上到三壘。
「今天我覺得他的狀況好多了。」周日的比賽羅伯茲還是讓大谷打滿4打席，9局的安打是擊球初速183公里的一壘強襲球，最初判成失誤，後改判成安打，「我沒考慮讓他休息，他的狀況比過去兩天好多了，我覺得他已經好了90%。」
道奇5連敗的過程中，大谷在21打數敲5支安打，沒選到任何保送，敲下2打點，表現自然是大不如個人平均水準，目前他打擊率0.336仍是大聯盟第一，但OPS值1.024已被洋基的賈吉（Aaron Judge）和太空人的塔克（Kyle Tucker）超越，落居第3。
「拍賣哥」不可思議的7連勝 塞爾成了勇士球迷新寵
自從2012年在芝加哥白襪投出17勝以來，左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）一直都是爭奪賽揚獎的熱門人選，2017年被交易到波士頓紅襪，連著2年分別投出17勝、12勝，自此他已經連續7年（2012-18年）在美聯賽揚獎票選中名列前茅，排名從第2到第6不等，沒想到他的人生災難從2019年才開始。
2019年季前，紅襪與塞爾簽下6年1.6億美元的延長合約，但那年8月17日因手肘發炎，不得不提前結束球季。2020年3月底動了手肘韌帶重建手術，全季報銷，一直到隔年8月16日才復出大聯盟。2022年4月5日因肋架壓力性骨折進入60天傷兵名單，7月17日被洋基隊希克斯（Aaron Hicks）的強襲球擊中手指，造成小指當場骨折，復出才投2場又進入傷兵名單，8月6日騎腳踏車時意外摔車，導致右手腕骨折，賽季直接報銷。
2019-22年的塞爾可以說是球迷眼中的「痛痛人」，2023年算是他相對正常的一年，但已經34歲，在紅襪先發20場，投102.2局拿下6勝，防禦率4.30，壓制力大減，不禁讓人想到他的選手生涯是不是已經到了最後階段。
讓人意外的是，在塞爾6年合約還剩下1年、2024年年薪高達2750萬美元的情況下，勇士隊在2023年底將他交易過來，不僅如此，今年1月4日又與他重簽一份2年合約，2024、25年的年薪分別是1600萬美元、2200萬美元，另外加2026年年薪1800萬美元的球團選擇權。
勇士與塞爾重簽合約， 固然是為了拉低今年年薪，但多簽1年卻也是多承擔風險，畢竟他的傷痛史實在是太豐富了，這個動作不免造成不少爭議，而且飽受批評，卻沒想到塞爾卻真的成了2024年大聯盟球季的一大驚奇。
塞爾在4月13日於客場對邁阿密馬林魚投7局失5分，防禦率暴漲至4.58， 但這已是他最近一次吞下敗戰，在此之後，他連續7次先發登板都拿下勝投，其間投46局只失6分，送出58次三振，完全補上王牌投手史崔德因開刀而提前結束球季的空缺。
到上周為止，塞爾8勝在國聯排名第2，防禦率2.12排第4，每局被上壘率0.85排第2，三振78次排第3，由於僅投出9次四壞球，他的三振四壞比例（K/BB）高達8.67，在國聯排名第一，在全大聯盟也僅次於老虎隊富雷爾提（JackFlaherty）的9。
「痛」了4個球季之後，塞爾在35歲投出人生另一個巔峰，周日在匹茲堡，眼見隊友阿庫尼亞在1局上遭受提前結束球季的傷痛，但他還是以97球撐完7局，只被敲4支安打失1分，送出8次三振。
塞爾並不是一個默默做出貢獻的人，沒事就會問東問西，比如說誰的接球如何、誰的守備怎樣，勇士投手教練克蘭尼茲（Rick Kranitz）說：「他是一個樂於做出奉獻的人，經常為隊友著想，是一位最好的隊友。」
塞爾談吐大氣，但該嚴肅時嚴肅，本季在主場6次先發都拿下勝投，居大聯盟之冠，防禦率1.37，三振47人次，自然也成為勇士隊Turist球場球迷的最愛。