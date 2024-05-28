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Rafael Nadal法網復出！生涯首度第一輪落敗　巴黎奧運拚最後一舞

▲昔日紅土之王「蠻牛」Rafael Nadal(納達爾)，在法網首輪就被擊敗淘汰，接下來要備戰巴黎奧運等賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲昔日紅土之王「蠻牛」Rafael Nadal(納達爾)，在法網首輪就被擊敗淘汰，接下來要備戰巴黎奧運等賽事。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

西班牙網球名將「蠻牛」Rafael Nadal（納達爾）在今（28）日法國網球公開賽首輪，對上排名世界第4的德國好手Alexander Zverev，雙方鏖戰逾3小時，Rafael Nadal最終以直落三落敗，告別今年法網，而賽後觀眾仍給予這位昔日「紅土之王」熱烈的掌聲，而Rafael Nadal自己也認為這是他自傷癒以來最積極的一週，Rafael Nadal表示：「輸球當然讓人失望，但我很高興可以健康地完成比賽。」此外，他透露，巴黎奧運是眼前主要目標，但他已幾乎排除參賽今年溫網。

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蠻牛復出首戰失利　恐成法網最終戰

今日的比賽Nadal以3：6、6：7（5：7）、3：6不敵Alexander Zverev，當賽後被問到這是否會是自己生涯最後一場法網時，Nadal並沒有正面回答，他說：「過去兩年，我經歷職業生涯以來最艱難的時刻，但至少我做到了，雖然我今天輸了，但這就是比賽的一部分。我面對的對手很強，他狀態很好，是世界上最好的網球選手之一。」

對於接下來是否轉戰溫布頓錦標賽，Nadal也坦言，參加完法網的紅土賽事，是否馬上轉戰草地賽事，後續還有奧運的紅土賽事，這樣的行程非常艱難，而自己才剛傷癒復出，這樣的選擇並不是太聰明。

或許Nadal明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披上西班牙國家隊戰袍，再度登上羅蘭加洛斯球場（Roland Garros），為自己的生涯結束最終章。

最後Nadal也談到現在驅使自己打網球的動力，就是自己對於網球的熱愛，「目前我的生活也處於不同的時刻，我和妻子、兒子一起出門旅遊，享受這些不能重來的時光，我一直喜歡做我現在做的事，而且我覺得自己還有競爭力，我想繼續打網球，我不知道能堅持多久，但我想再堅持一段時間，再給自己一次機會，看看我的水準是否能再恢復，以及我的身體能否繼續堅持下去，屆時再做決定。」Rafael Nadal表示：「輸球當然讓人失望，但我很高興可以健康地完成比賽。」


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