Jaylen Brown1票險勝塞爾提克隊友Tatum！榮獲NBA東區冠軍賽MVP
NBA美國職籃今（28）日進行東區冠軍賽第4戰，此戰塞爾提克靠著Jaylen Brown攻下全場最高29分，終場率隊以105：102擊敗溜馬，系列賽4：0成功完成橫掃，拿下東區冠軍，而Brown在東區冠軍賽繳出場均29.8分、5籃板、3助攻，命中率51.7%，三分命中率37%的表現，讓他拿下東區冠軍賽MVP。NBA分區冠軍戰最有價值球員在2022年設立，至今已產生三位MVP，其中塞爾提克就佔了兩位，分別是2022年的Jayson Tatum以及今年的Jaylen Brown，而「雙探花」組合，也成為了近年來東區最難纏的球星組合之一。此外，美國媒體《ESPN》也公布了季後賽東區系列賽MVP投票結果，Brown以1票之差勝過隊友Jayson Tatum，在媒體投票中Brown獲得5票，而Tatum則是4票。
記者吳政紘/綜合報導
打出精彩表現 Brown獲MVP實至名歸
Brown在對上溜馬的系列賽繳出場均29.8分、5籃板、3助攻，命中率51.7%，三分命中率37%的表現，在首戰第四節讀秒階段塞爾提克落後三分的情況下，靠著Brown續命三分將戰局拉近延長賽，最終塞爾提克以133:128在延長賽擊敗溜馬，讓溜馬的氣勢大受打擊，第二戰Brown更狂砍40分，第三戰拿24分，關鍵第四戰又拿下全隊最高29分，儼然已成為塞爾提克的頭牌球星。
而賽後《ESPN》也公布了季後賽東區冠軍賽MVP投票結果，Brown以1票之差勝過隊友Jayson Tatum，在媒體投票中Brown獲得5票，而Tatum則是4票。
NBA分區冠軍戰最有價值球員在2022年設立，至今已產生三位MVP，其中塞爾提克就佔了兩位，分別是2022年的Jayson Tatum以及今年的Jaylen Brown，而「雙探花」組合，也成為了近年來東區最難纏的球星組合之一。