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塞爾提克橫掃闖冠軍戰！球迷劍指獨行俠　場外高喊：Fxxk Kyrie

▲NBA塞爾提克今日與溜馬東區冠軍戰G4，綠衫軍終場靠著Jaylen Brown攻下全場最高29分，率隊以105：102險勝溜馬，以4：0橫掃之姿成功前進總冠軍賽，這也讓波士頓球迷坐不住了，準備好迎接獨行俠球星Kyrie Irving的到來。（圖／取自社群X）
▲NBA塞爾提克今日與溜馬東區冠軍戰G4，綠衫軍終場靠著Jaylen Brown攻下全場最高29分，率隊以105：102險勝溜馬，以4：0橫掃之姿成功前進總冠軍賽，這也讓波士頓球迷坐不住了，準備好迎接獨行俠球星Kyrie Irving的到來。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今（28）日進行東區冠軍賽第4戰，此戰綠衫軍靠著二當家Jaylen Brown攻下全場最高29分，終場率隊以105：102險勝溜馬，成功以4：0的橫掃之姿闖進總冠軍賽。而塞爾提克總冠軍賽的對手，有相當大的機率將遇到也以3：0取得聽牌的獨行俠隊，而獨行俠當家後衛Kyrie Irving過去與塞爾提克的眾多「恩怨」，也讓許多波士頓的球迷已經忍不住，在本場比賽勝利過後，一同高喊「Fxxk Kyrie。」

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Irving在波士頓不愉快　如今冠軍賽高機率碰頭

至於為何塞爾提克的球迷這麼討厭Kyrie Irving，原因是他過去在2017-2019效力塞爾提克時，沒有幫助球隊拿下冠軍，且他在波士頓也待得不甚愉快，早就想離開球隊，隨後Irving也在休賽季正式離開塞爾提克，轉戰籃網與Kevin Durant、James Harden組成三巨頭陣容。

轉戰籃網隊後，Kyrie Irving在一次作客回到塞爾提克球場時，被球迷捕捉到，刻意到球場中圈狠狠踩了「地板隊徽」發洩，此舉也引發球迷對他更為不滿，飽受波士頓的球迷噓聲伺候。如今Irving將有相當大的機率，再度回到塞爾提克主場出戰，想必屆時對他的噓聲只會更大。

轉戰獨行俠後找到歸屬　與Doncic配合相當出色

Kyrie Irving如今來到獨行俠之後，似乎也找到了適合自己的歸屬，他和Luka Doncic的配合相當出色，且在關鍵時刻2人往往都能站出來，幫助球隊搶下最終勝利，也是獨行俠目前以3：0在西區冠軍賽上領先最重要的關鍵。談到與Doncic的合作，Irving說到：「Luka很有趣，我感覺我們都為關鍵時刻而生、為第四節而生。我們打出了一波攻勢，然後順利防住了對手，並努力把節奏提快，獲得一些輕鬆的得分機會。」


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