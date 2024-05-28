塞爾提克橫掃闖冠軍戰！球迷劍指獨行俠　場外高喊：Fxxk Kyrie

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至於為何塞爾提克的球迷這麼討厭Kyrie Irving，原因是他過去在2017-2019效力塞爾提克時，沒有幫助球隊拿下冠軍，且他在波士頓也待得不甚愉快，早就想離開球隊，隨後Irving也在休賽季正式離開塞爾提克，轉戰籃網與Kevin Durant、James Harden組成三巨頭陣容。
轉戰籃網隊後，Kyrie Irving在一次作客回到塞爾提克球場時，被球迷捕捉到，刻意到球場中圈狠狠踩了「地板隊徽」發洩，此舉也引發球迷對他更為不滿，飽受波士頓的球迷噓聲伺候。如今Irving將有相當大的機率，再度回到塞爾提克主場出戰，想必屆時對他的噓聲只會更大。
轉戰獨行俠後找到歸屬 與Doncic配合相當出色
而Kyrie Irving如今來到獨行俠之後，似乎也找到了適合自己的歸屬，他和Luka Doncic的配合相當出色，且在關鍵時刻2人往往都能站出來，幫助球隊搶下最終勝利，也是獨行俠目前以3：0在西區冠軍賽上領先最重要的關鍵。談到與Doncic的合作，Irving說到：「Luka很有趣，我感覺我們都為關鍵時刻而生、為第四節而生。我們打出了一波攻勢，然後順利防住了對手，並努力把節奏提快，獲得一些輕鬆的得分機會。」