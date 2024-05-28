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老先覺進軍花蓮！一招160元吃到個人鍋　加58元蔬菜火鍋料吃到飽

▲年輕人喜愛的個人鍋物品牌「老先覺」進軍花蓮，開設占地最大、最美、最豪華的老先覺PLUS概念店，同樣走平價鍋物路線，最低160元起就能吃到個人鍋，並可另加58元，就能享有自助吧的火鍋料、豆腐、蔬菜與麵飯等通通吃到飽，圖為招牌鍋物之一麻辣鍋。（圖／老先覺提供）
▲年輕人喜愛的個人鍋物品牌「老先覺」進軍花蓮，開設占地最大、最美、最豪華的老先覺PLUS概念店，同樣走平價鍋物路線，最低160元起就能吃到個人鍋，並可另加58元，就能享有自助吧的火鍋料、豆腐、蔬菜與麵飯等通通吃到飽，圖為招牌鍋物之一麻辣鍋。（圖／老先覺提供）

記者葉盛耀/綜合報導

吾蜂美味集團旗下老先覺功夫窯燒鍋，今年邁入第14個年頭，除了預告今年第三季約8、9月將推出全新改版三代店型之外。並已插旗花蓮，迎來占地最大、最美、最豪華的老先覺PLUS概念店，同樣走百來元起跳的平價鍋物路線，最低160元起就能吃到一份個人鍋，並可另加58元，就能享有自助吧的火鍋料、豆腐、蔬菜與麵飯等通通吃到飽。築間餐飲集團則有新品牌「紫木槿韓餐酒館」，將進駐「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園GOURMET PARK，5月30日~6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。

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號稱「全台最大、最美、最豪華的店型」的老先覺PLUS花蓮中山概念店，鄰近花蓮火車站，打造全佔地面積最廣的老先覺概念店，占地約80坪，座位席更來到88席，現已營業，並以全台首家原肉現切與豐富自助吧型態登場。

▲號稱「全台最大、最美、最豪華的店型」的老先覺PLUS花蓮中山概念店，打造全佔地面積最廣，約80坪，座位席更有88席，現已正式營業。（圖／老先覺提供）
▲號稱「全台最大、最美、最豪華的店型」的老先覺PLUS花蓮中山概念店，打造全佔地面積最廣，約80坪，座位席更有88席，現已正式營業。（圖／老先覺提供）
業者強調，這次老先覺花蓮中山概念店除了視覺與陳列上的創新之外，更將菜單進行了小改版，花蓮中山概念店不僅有超過四十種以上的豐富自助吧無限享用，包含季節蔬菜與菇類，還有火鍋料、餃類、豆類，並有多款多樣式的麵類以及白飯，並擁有各式各樣的飲料自助吧、爆米花與六種冰品，都可無限享用吃到飽。

▲老先覺PLUS花蓮中山概念店還設置自助吧，消費打低消並加58元，火鍋料、蔬菜、豆腐、麵、飯與飲料都能無限取用，通通吃到飽。（圖／老先覺提供）
▲老先覺PLUS花蓮中山概念店還設置自助吧，消費打低消並加58元，火鍋料、蔬菜、豆腐、麵、飯與飲料都能無限取用，通通吃到飽。（圖／老先覺提供）
而老先覺PLUS花蓮中山概念店的用餐方式是先選湯在選肉類或海鮮，另還可再加點滷味等菜色，若是小資族預算不高，可以點選最低價的和風昆布鍋115元，加上最小份量的大眾雞、大眾豬，皆為45元，等於160元就能吃到個人鍋，再加上58元的自助吧，等於218元（另加10%）就能吃到飽。

想吃得更精緻，老先覺PLUS花蓮中山概念店還還提供了三種「原肉現切」的精選肉品，高檔鍋物店看得到的美國CAB牛背肩之外，還有像是澳洲穀飼安格斯牛翼板，肉質特點在於有漂亮如大理石花紋的油花，而翼板位於肩胛部與脖子部分，屬於牛隻運動量較大的部位，吃起來略有咬勁並有自然肉香和鮮甜。或者台灣豬梅花，是精選台灣國產上等豬肉的肩胛肉部位，外觀呈現出粉嫩色澤，限定0.2cm的薄度，肉質不乾澀，特別軟嫩。

另外，築間餐飲集團則是看準大巨蛋所帶來的經濟效益及球賽後的夜經濟，將以全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園GOURMET PARK南面緊鄰忠孝東路。築間表示，「紫木槿韓餐酒館」以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。5月30日~6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。

餐點推出多元化韓式料理，包含韓式辣拌生章魚、傳統炸醬麵等經典菜色，還有雪花起司黑旋風炸雞、起司麵包蝦等潮流韓食前菜招牌品。另還有韓國燒烤店配酒佳餚「鐘路和牛烤腸」、人氣必點「初雪起士黑旋風炸雞」。而豆腐煲系列以雪濃牛骨、人蔘雞、大醬、泡菜四種韓味湯頭，搭配滑嫩豆腐和豐盛蔬菜。主食還有辣炒年糕、黑炸醬麵等，價格約落在350-450元之間。

▲築間餐飲集團則有新品牌「紫木槿韓餐酒館」，將進駐「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園GOURMET PARK，5月30日~6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。（圖／築間集團提供）
▲築間餐飲集團則有新品牌「紫木槿韓餐酒館」，將進駐「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園GOURMET PARK，5月30日~6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。（圖／築間集團提供）
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