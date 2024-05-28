老先覺進軍花蓮！一招160元吃到個人鍋　加58元蔬菜火鍋料吃到飽

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業者強調，這次老先覺花蓮中山概念店除了視覺與陳列上的創新之外，更將菜單進行了小改版，花蓮中山概念店不僅有超過四十種以上的豐富自助吧無限享用，包含季節蔬菜與菇類，還有火鍋料、餃類、豆類，並有多款多樣式的麵類以及白飯，並擁有各式各樣的飲料自助吧、爆米花與六種冰品，都可無限享用吃到飽。
而老先覺PLUS花蓮中山概念店的用餐方式是先選湯在選肉類或海鮮，另還可再加點滷味等菜色，若是小資族預算不高，可以點選最低價的和風昆布鍋115元，加上最小份量的大眾雞、大眾豬，皆為45元，等於160元就能吃到個人鍋，再加上58元的自助吧，等於218元（另加10%）就能吃到飽。
想吃得更精緻，老先覺PLUS花蓮中山概念店還還提供了三種「原肉現切」的精選肉品，高檔鍋物店看得到的美國CAB牛背肩之外，還有像是澳洲穀飼安格斯牛翼板，肉質特點在於有漂亮如大理石花紋的油花，而翼板位於肩胛部與脖子部分，屬於牛隻運動量較大的部位，吃起來略有咬勁並有自然肉香和鮮甜。或者台灣豬梅花，是精選台灣國產上等豬肉的肩胛肉部位，外觀呈現出粉嫩色澤，限定0.2cm的薄度，肉質不乾澀，特別軟嫩。
另外，築間餐飲集團則是看準大巨蛋所帶來的經濟效益及球賽後的夜經濟，將以全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場「大巨蛋Gaeden City」D區潮美食公園GOURMET PARK南面緊鄰忠孝東路。築間表示，「紫木槿韓餐酒館」以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。5月30日~6月13日試營運期間祭出整單88折優惠。
餐點推出多元化韓式料理，包含韓式辣拌生章魚、傳統炸醬麵等經典菜色，還有雪花起司黑旋風炸雞、起司麵包蝦等潮流韓食前菜招牌品。另還有韓國燒烤店配酒佳餚「鐘路和牛烤腸」、人氣必點「初雪起士黑旋風炸雞」。而豆腐煲系列以雪濃牛骨、人蔘雞、大醬、泡菜四種韓味湯頭，搭配滑嫩豆腐和豐盛蔬菜。主食還有辣炒年糕、黑炸醬麵等，價格約落在350-450元之間。
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