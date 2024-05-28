塞爾提克隊史23次闖冠軍賽！今年挑戰第18冠　能否超越湖人看這次

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根據數據統計，今年是波士頓塞爾提克隊史第23次闖進總冠軍賽舞台，他們之前共拿到17座總冠軍獎盃，僅5次未能成功奪冠，而史上進入到總決賽次數最多的隊伍，則是洛杉磯湖人隊（32次，17次奪冠）。對於塞爾提克而言，今年可說是相當好的機會，且前鋒Kristaps Porzingis也有望在冠軍賽傷癒歸隊，「雙探花」組合Jayson Tatum、Jaylen Brown也需要透過這座冠軍，來擺脫自身大賽「軟手」的標籤。
而Jaylen Brown本系列賽繳出場均29.8分、5籃板、3助攻，命中率51.7%成績，在首戰第四節讀秒階段，球隊落後三分的情況下，靠著他的關鍵三分將戰局拉近延長賽，最終塞爾提克以133:128在延長賽擊敗溜馬，讓溜馬的氣勢大受打擊，第二戰Brown更是狂砍40分，第三戰挹注24分，今日關鍵第四戰又拿下全隊最高29分，也讓Brown在賽後以一票之差險勝隊友Jayson Tatum，順利獲選東區冠軍MVP。
談到獲得此榮譽，Brown則說到：「我完全沒有想到我會獲得這個獎，我從來沒贏過些什麼，我只是對球隊獲勝感到高興。」
溜馬主帥賽後感謝球員 期許明年球隊變得更好
至於被橫掃的溜馬，其實系列賽這2場主場比賽都有機會贏球，但皆在關鍵時刻遭到塞爾提克翻盤，總教練Rick Carlisle賽後則是不責怪球隊，並給予球員們更多鼓勵，期許明年團隊能夠表現更好。
他在賽後受訪時說到：「我要感謝我們的球員，他們打出了令人驚豔的一個賽季。他們用極高等級的強度，在場上跟對手戰鬥，我向我們的球員們致敬，他們真的做得非常好。我們今年已經完成了很多事情，下賽季外界對我們的預期，只會變得越來越高。」
「塞爾提克今天就是比我們命中了更多的投籃，但我們的球員在競爭性方面，是絲毫不輸給對手的，我很喜歡這樣的表現。」Carlisle如此總結到。