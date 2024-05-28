高國慶是超級暖男！扛20幾個便當給學弟　還借球棒給鄧志偉測試

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鄧志偉2012年加盟統一獅，首年就展現長程火力，單季轟出11發全壘打，連續4季都有10轟以上演出，生涯累積65轟，他被球迷視為高國慶接班人選，但他在2016年陷入低潮，2018年好不容易單季10轟，卻又因為盜壘受傷，接下來幾年表現不佳，2021年遭獅隊釋出。
鄧志偉在IG發限時動態，「還記得以前球探還沒普及的時代，球隊要求我在場內測試能力，再來討論要不要簽約。那時我一支球棒都沒有的情況下，只能用公家的訓練棒，這時爺爺（高國慶）你帶著一支比賽用的個人棒走過來，只用一句話就征服我，你說，『拿我的球棒去給他好看。』就是這樣的大學長，無論做什麼總是簡潔有力地幫助隊友、幫助學弟。」
此外，鄧志偉還分享一個小故事，「我們好幾次當天比賽完，就要馬上出發北上，身為年紀大的爺爺已習慣早起，所以爺爺會去大家都很喜歡吃的腿庫飯便當店買便當回來，一個人帶著20幾個便當扛回飯店，總是做這種很貼心的事又不求回報，這種人是我們的老大哥老爺爺國慶。」
鄧志偉之外，吳桀睿目前雖然已經在樂天桃猿效力，但他26日仍特地到台南棒球場參加高國慶引退賽，吳桀睿在臉書粉絲團發文：「謝謝天公伯的安排，讓我在桃園的比賽結束後，還來得及趕到台南球場參與最尊敬的學長重要的一刻。」
他表示：「學長的精神是桀睿能重返球場重要的動力，不論是選手生涯或是教練時期，國慶學長都常常對我耳提面命，觀察選手，不要忘記我們這顆初心，臺灣棒球在學長的帶領下一定能走向正確的道路，國慶學長辛苦了，謝謝。」