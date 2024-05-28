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高國慶是超級暖男！扛20幾個便當給學弟　還借球棒給鄧志偉測試

▲統一獅「綠色坦克」高國慶榮耀引退，學弟鄧志偉特別發文感謝他的照顧，讓鄧志偉難忘。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅「綠色坦克」高國慶榮耀引退，學弟鄧志偉特別發文感謝他的照顧，讓鄧志偉難忘。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

統一7-ELEVEn獅內野手，「綠色坦克」高國慶26日正式引退，讓不少球迷十分感動，其中前獅隊一壘手鄧志偉也在個人社群IG，分享高國慶的暖心行為，鄧志偉強調，自己當初經由測試，在打擊時因為沒有球棒，要用球隊的公費訓練棒，但高國慶全力相挺，還把自己的球棒給他打，甚至過去也還曾一個人買了20個便當請大家吃的小故事，讓鄧志偉難以忘懷。吳桀睿則是在高國慶引退賽後，特地到球場致意，感謝高國慶的照顧，也可見高國慶的好人緣。

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鄧志偉過去也是強打者　一度為高國慶接班人

鄧志偉2012年加盟統一獅，首年就展現長程火力，單季轟出11發全壘打，連續4季都有10轟以上演出，生涯累積65轟，他被球迷視為高國慶接班人選，但他在2016年陷入低潮，2018年好不容易單季10轟，卻又因為盜壘受傷，接下來幾年表現不佳，2021年遭獅隊釋出。

鄧志偉在IG發限時動態，「還記得以前球探還沒普及的時代，球隊要求我在場內測試能力，再來討論要不要簽約。那時我一支球棒都沒有的情況下，只能用公家的訓練棒，這時爺爺（高國慶）你帶著一支比賽用的個人棒走過來，只用一句話就征服我，你說，『拿我的球棒去給他好看。』就是這樣的大學長，無論做什麼總是簡潔有力地幫助隊友、幫助學弟。」

此外，鄧志偉還分享一個小故事，「我們好幾次當天比賽完，就要馬上出發北上，身為年紀大的爺爺已習慣早起，所以爺爺會去大家都很喜歡吃的腿庫飯便當店買便當回來，一個人帶著20幾個便當扛回飯店，總是做這種很貼心的事又不求回報，這種人是我們的老大哥老爺爺國慶。

鄧志偉之外，吳桀睿目前雖然已經在樂天桃猿效力，但他26日仍特地到台南棒球場參加高國慶引退賽，吳桀睿在臉書粉絲團發文：「謝謝天公伯的安排，讓我在桃園的比賽結束後，還來得及趕到台南球場參與最尊敬的學長重要的一刻。」

他表示：「學長的精神是桀睿能重返球場重要的動力，不論是選手生涯或是教練時期，國慶學長都常常對我耳提面命，觀察選手，不要忘記我們這顆初心，臺灣棒球在學長的帶領下一定能走向正確的道路，國慶學長辛苦了，謝謝。」

▲樂天桃猿吳桀睿26日桃園賽後開車趕到台南參加高國慶引退儀式 。（圖／翻攝自吳桀睿臉書）
▲樂天桃猿吳桀睿26日桃園賽後開車趕到台南參加高國慶引退儀式 。（圖／翻攝自吳桀睿臉書）
▲前統一獅內野手鄧志偉感謝高國慶，當初借他球棒打擊 。（圖／翻攝自鄧志偉IG）
▲前統一獅內野手鄧志偉感謝高國慶，當初借他球棒打擊 。（圖／翻攝自鄧志偉IG）
▲前統一獅內野手鄧志偉感謝高國慶，當初會在球隊北上前，自掏腰包買便當給大家吃 。（圖／翻攝自鄧志偉IG）
▲前統一獅內野手鄧志偉感謝高國慶，當初會在球隊北上前，自掏腰包買便當給大家吃 。（圖／翻攝自鄧志偉IG）

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