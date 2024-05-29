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Irving「關門戰」不敗紀錄破功！14勝後吞首敗　灰狼逃過橫掃命運

▲獨行俠明星後衛Kyrie Irving過去生涯在季後賽取得聽牌的情況下，總計14勝0敗，堪稱「關門戰之王」，但本場未能成功橫掃灰狼，紀錄也因此破功。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠明星後衛Kyrie Irving過去生涯在季後賽取得聽牌的情況下，總計14勝0敗，堪稱「關門戰之王」，但本場未能成功橫掃灰狼，紀錄也因此破功。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Irving「關門戰」不敗傳奇破功！達拉斯獨行俠今（29）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，要挑戰在西區冠軍戰只用4場橫掃對手。然而，灰狼末節展現堅韌的求勝意志，最終105：100險勝獨行俠，也逃過了橫掃的命運。不僅如此，獨行俠球星Kyrie Irving號稱「關門戰」之王，過去在取得聽牌的情況下總計14勝0，但在今日敗給灰狼後破功，並且在總決賽碰頭老東家的戲碼也還需要再等等

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雙星手感冰冷　成關門失敗原因

先前獨行俠在西區次輪季後賽面對奧克拉荷馬雷霆時，Irving在聽牌的第6戰砍下22分，聯手Doncicc攻下的29分10籃板10助攻，以1分之差完成關門，這也讓Irving將自己「關門戰」不敗的紀錄續寫到14勝0

然而，本場獨行俠主將Luka Doncic雖然砍下28分、10助攻、15籃板的大三元表現，但是全場21投7中，外線也僅有11投4中，有10分都是靠著罰球拿下。而在關門戰未嘗1敗的Kyrie Irving表現相對低迷，貢獻16分、4助攻、2籃板，總計18投6中，命中率僅3成33，外線更是6投僅1中，並且也出現4次失誤，和前幾場表現有些落差。

灰狼逃橫掃　Irving碰頭老東家再等等

在雙星手感冰冷的狀況下，「蟻人」Anthony Edwards繳出29分10籃板9助攻的準大三元表現，更重要的是灰狼雙塔找回手感，Karl-Anthony Towns砍下25分，Rudy Gobert也有13分10籃板的好表現，幫助灰狼躲過橫掃。同時，也Irving的關門戰不敗紀錄破功

另一方面，灰狼在系列賽續命後，提早在東區出線的波士頓賽爾提克將獲得更充裕的休息時間，而Irving在總決賽碰頭前東家的精彩戲碼，可能也需要再等等了


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