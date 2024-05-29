Irving「關門戰」不敗紀錄破功！14勝後吞首敗　灰狼逃過橫掃命運

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先前獨行俠在西區次輪季後賽面對奧克拉荷馬雷霆時，Irving在聽牌的第6戰砍下22分，聯手Doncicc攻下的29分10籃板10助攻，以1分之差完成關門，這也讓Irving將自己「關門戰」不敗的紀錄續寫到14勝0敗。
然而，本場獨行俠主將Luka Doncic雖然砍下28分、10助攻、15籃板的大三元表現，但是全場21投7中，外線也僅有11投4中，有10分都是靠著罰球拿下。而在關門戰未嘗1敗的Kyrie Irving表現相對低迷，貢獻16分、4助攻、2籃板，總計18投6中，命中率僅3成33，外線更是6投僅1中，並且也出現4次失誤，和前幾場表現有些落差。
灰狼逃橫掃 Irving碰頭老東家再等等
在雙星手感冰冷的狀況下，「蟻人」Anthony Edwards繳出29分10籃板9助攻的準大三元表現，更重要的是灰狼雙塔找回手感，Karl-Anthony Towns砍下25分，Rudy Gobert也有13分10籃板的好表現，幫助灰狼躲過橫掃。同時，也讓Irving的關門戰不敗紀錄破功。
另一方面，灰狼在系列賽續命後，提早在東區出線的波士頓賽爾提克將獲得更充裕的休息時間，而Irving在總決賽碰頭前東家的精彩戲碼，可能也需要再等等了。