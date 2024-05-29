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法網／喬科維奇到場看納達爾比賽！盛讚多年勁敵：他看起來還能打

▲「世界球王」喬科維奇（Novak Djokovic）日前罕見到場觀看納達爾（Rafael Nadal）的比賽，稱讚他表現很好，感覺不會是最後一場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「世界球王」喬科維奇（Novak Djokovic）日前罕見到場觀看納達爾（Rafael Nadal）的比賽，稱讚他表現很好，感覺不會是最後一場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

喬科維奇到場看納達爾比賽！世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在今（29）日直落三擊敗地主選手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），成功續寫紅土大滿貫男單首輪不敗紀錄。賽後受訪談到日前觀賽勁敵納達爾（Rafael Nadal）的比賽，喬科維奇稱讚了自己的多年勁敵，表示納達爾的表現提升不少，感覺還能繼續比賽，或許這不會是他的最後一場比賽

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納達爾「最後一舞」　眾星雲集

「西班牙蠻牛」納達爾昨（29）日在法網首輪出賽，籤運不佳面對到德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），雖然一路緊咬比分，甚至在第二盤逼出搶7大戰，但最終仍以3：6、6：7、3：6直落三敗給茲韋列夫，無奈止步首輪

由於納達爾先前曾表態，將有可能在今年過後退出賽場，因此本場比賽也成為他在法網的「最後一舞」。當天觀眾席可以說是眾星雲集，不僅多年的勁敵喬科維奇，女單球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、同鄉的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、賈西亞（Caroline Garcia）等人都到場觀賽。

觀賽多年勁敵　喬科維奇吐心聲

當喬科維奇受訪時，有媒體提到「納達爾似乎2025年還想續戰」，這位塞爾維雅球王也表示認同，並說道：「看起來是這樣沒錯，他這場的表現非常好，感覺比起在羅馬和巴塞隆納時，水準提高了許多。」

同時，對於比賽內容喬科維奇認為，雖然納達爾遭到對手直落三，但其實在第二、三盤，雙方的得分相當接近，如果能夠贏下搶7，或許比賽走向會有很大的不同

最後，身為納達爾多年的勁敵，喬科維奇說道：「我和艾卡拉茲、斯威雅蒂都在，我們想感受這個特殊的時刻，你知道的，也許這會是他的最後一場比賽，但我看起來不是如此。」

▲昔日紅土之王「蠻牛」Rafael Nadal(納達爾)，在法網首輪就被擊敗淘汰，接下來要備戰巴黎奧運等賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲昔日紅土之王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），在法網首輪就被擊敗淘汰，接下來要備戰巴黎奧運等賽事。（圖／美聯社／達志影像）

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