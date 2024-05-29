女兒對花生過敏！BBC女主播拜託機上乘客別吃　反被機長趕下機

我是廣告 請繼續往下閱讀
在飛機起飛前，她告訴機組人員，其中一名女兒對花生過敏，能否廣播告知機上乘客勿食用花生，但遭到拒絕。
隨後，帕爾默一一向機上乘客表達，女兒對花生過敏，希望大家不用食用，機上乘客也願意配合，未料，此舉卻觸怒了機長，以安全為由，當場要他們一家人下機。
帕爾默提到，當她向乘客表明後，飛機上的每一位乘客都能體諒，她認為乘客是如此優質，但在那架飛機上工作的人卻沒有表現出一絲同情心。「當機長發現我和其他乘客說話時，他在駕駛艙裡對我尖叫。他非常生氣，接下來我們就被告知要下飛機」。
針對此事，太陽快運航空發言人則反擊，帕爾默一家並未在事前提出要求，根據航空公司官網規定，乘客必須提前48小時通知任何健康狀況所需要的任何特殊照顧，但帕爾默一家並未在登機前提出；機長認為他們的行為可能會影響機上其他乘客的安全，所以才決定不讓他們登機。並直指帕爾默在與其他乘客交談時，對機組人員表現出攻擊性行為，試圖進入駕駛艙。
帕爾默一家被趕下機後，改訂易捷航空（EasyJet）前往土耳其，並強調該航空多次通知乘客不要在機上打開花生包裝袋，讓她感覺受到尊重。
SunExpress 的發言人表示，航空公司的官網規定，「乘客必須提前 48 小時通知我們因健康狀況而需要的任何特殊護理，但在本次事件中，我們沒有收到乘客的此類通知」。
發言人指出，「我們不會發佈此類公告，因為與許多其他航空公司一樣，我們無法保證航班上無過敏原的環境，也無法阻止其他乘客攜帶含有過敏原的食品登機」，由於該乘客堅持要求機上其他人不要食用堅果，甚至對機組員作勢攻擊，機長決定，如果這家人不乘坐SunExpress的航班，那將是最安全的。
英國廣播公司（BBC）氣象主播喬琪．帕默（Georgie Palmer）向外媒投訴，自己帶家人搭乘土耳其太陽快運航空（SunExpress），準備從倫敦出發前往土耳其渡假時，只因為在機上告知機組人員女兒對花生過敏，希望協助廣播告知周圍乘客，暫時別食用相關食品，但喬琪不僅被拒絕，反而因為自行告知乘客惹怒機長，全家人遭強行趕下飛機。
《每日郵報》報導，喬琪與丈夫帶著兩名女兒蘿西和安妮，趁假期搭機前往土耳其旅行，沒想到卻因為過敏一事，差點讓行程徹底泡湯。根據喬琪的說法，機組人員當時告訴她，公司近期修改過敏的相關政策，所以他們無法協助廣播；而身為母親的喬琪，為了避免女兒過敏發作，自行向周圍乘客尋求協助，也得到多數人同意，但她這個舉動、卻意外惹怒該航班機長，要求這一家人離開飛機。
看似航空公司問題很大，但從官方聲明中的描述，似乎與喬琪說法有不小差異。太陽快運航空強調，他們無法保證機艙是「無過敏原環境」，也無法阻止乘客攜帶相關食物登機，為此才拒絕廣播；而根據該機機組人員回報，指控喬琪有過激行為，才讓機長認定，讓這一家人不要搭乘該航班才是正確選擇。「我們不會容忍，乘客對機組人員有暴力或攻擊性行為；此外官網上也有標明，如需醫療協助的乘客，必須在登機前48小時告知，但喬琪一家並沒有提前告知。」
喬琪一家4口在離開飛機後，只能改訂其他航班，並額外花費5000英鎊（約新台幣20.5萬元）修改飯店與旅程。她向外媒表示，自己絕不會再搭乘太陽快運，他們事後改搭易捷航空（EasyJet）前往土耳其，該航班機組人員就同意協助廣播通知，「不知道還有多少有過敏症狀的乘客，會因為搭乘這家航空而受氣？」