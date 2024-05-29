特企／長期排便不順　皮膚毛孔粗大、黯沉　問題恐「腸」在體內

我是廣告 請繼續往下閱讀
九成以上長期腸道問題者皮膚出狀況 腸道壞菌恐是根源
林口長庚皮膚部主治醫師吳明穎分享，若已積極採取體外保養，但依舊困擾於反覆的皮膚炎、氣色不佳，可能要想想體內的健康！最新研究也提出「腸皮軸線」概念，腸道問題會影響皮膚健康程度。
吳明穎醫師說明，腸道菌叢可通過改變腸道完整性，釋放代謝物質至血液，影響皮膚恆定與恢復性。一旦壞菌比例上升、腸道屏護受損，化學物質進入血液循環造成系統性的影響，除了擾亂肌膚細胞分化排程以及保水度之外，也會提高發炎機率，導致各種問題肌出現，如痘痘、皮膚炎等。因此，補好菌維持腸道健康有助於改善皮膚狀況。
六成以上民眾有不良習慣 恐致壞菌堆積！
醫籲「持續」補好菌是腸胃健康關鍵
談及腸道問題為何會發生，中山醫院腸胃科主治醫師吳文傑解釋，因腸道菌叢中同時存有好、壞菌，兩者間有競爭關係，若有一方大量增生、堆積，就會導致腸道菌相失衡，出現便秘、脹氣等常見腸道問題。
各種不良生活習慣會助長壞菌生長，2023媒體問卷調查顯示，六成以上受訪者有兩項不良習慣，如作息不正常、營養攝取不均等。然而，多數民眾卻僅在罪惡大吃、便祕很久時才補充好菌救急。吳文傑醫師表示，壞菌堆積是長期不良習慣所致，因此建議透過「每日持續」補好菌，不能懈怠，逐步改善腸胃健康！
告別壞菌堆積、恢復皮膚正常代謝煥新
建議天天喝優酪乳補好菌 輕鬆養出自然美肌
吳文傑醫師提到，若想輕鬆補好菌，優酪乳就是一個便捷又優質的好菌來源。研究證實每天補充B菌，將能減少壞菌釋放在血液中的化學物質，降低其負面影響，直接改善皮膚狀態！另外，優酪乳中大部分的乳糖已被轉變成乳酸，因此乳糖不耐者也可放心飲用。
不僅止於補好菌，吳明穎醫師補充，優酪乳中的鈣質、蛋白質也均是幫助肌膚代謝煥新、展現好氣色的重要關鍵，像是鈣質與皮膚屏障的健康息息相關，蛋白質更是皮膚組織再生不可或缺的重要原料。
市面上優酪乳品牌眾多，吳文傑醫師建議留意三點進行選購。首先，菌數要夠，以一瓶206毫升優酪乳為例，建議至少含200億以上個好菌；其次，選可通過胃酸、膽酸考驗的菌株，如B菌；第三，建議選具健康標章者，國家認證代表產品被嚴格把關，較有保障。
外在保養每天擦，體內保養當然也要天天做，因此建議希望由內而外展現光采亮顏、維持腸道健康的民眾每日持續飲用，即刻啟動「養肌」計畫！注意健康的妳，若不想喝含糖飲品，也可改喝無加糖優酪乳。