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汽車業「隱形冠軍」又出手！1坪400萬買大安半百老店面　意圖曝光

▲東晙公司去年底以總價1.1億元買下大安區信義路四段、屋齡超過50年的老店面，今年2月再以1.2億元買下其隔壁店面，單價1坪400萬。（圖／翻攝Google Map）
▲東晙公司去年底以總價1.1億元買下大安區信義路四段、屋齡超過50年的老店面，今年2月再以1.2億元買下其隔壁店面，單價1坪400萬。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

年過半百的老店面，仍創造驚人身價！東晙公司去年底以總價1.1億，買下台北大安區信義路四段、屋齡超過50年的老店，今年2月再斥資1.2億，購置其隔壁29.91坪店面，單價換算1坪400.8萬元，專家直言「對該街廓老屋整合意圖強烈」。據悉，東晙公司代表人即為東立物流董事長洪辰冬，因進口車品牌多透過其物流入台，而被稱為台灣汽車界的「隱形冠軍」

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台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，該法人自去年起，已陸續收購該路段多戶一樓店面和2樓以上的公寓住宅，粗估至少砸了4億元以上，因此區多為40年以上的老公寓和透天，且位在大安區精華地段，具有相當好的都更改建效益，未來若改建推案，每坪銷售單價更是翻倍漲，所以買方提早投資進場，現階段店面可先收租，長遠來看，與周邊基地一同整合後，更能發揮更大土地價值。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，今年台北一樓店面單價交易前三名，第二名是在大安區金山南路二段的店面，屋齡也有43年，坪數21.21坪，單價35.6萬元，目前是由餐飲業經營中；而第三名則為信義區永吉路443巷13弄的五分埔店面，坪數僅14.84坪，單價345.7萬元，屋齡50年，之前曾是服飾業經營。

▲台北一樓店面單價前三名。（圖／台灣房屋提供）
▲台北一樓店面單價前三名。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著觀光餐飲業大復甦，業者搶攻疫後商機，從去年開始，許多連鎖餐飲集團積極展店，也較有信心進駐精華地段或是熱門商圈，而這些蛋黃區店面，不乏年過半百的老店面，透過建築結構加強、外牆拉皮等，延長使用年限，短期可出租收益，長期能改建更新，因此老店面仍然能創造高價行情。

第一建經研究中心副理張菱育指出，自從去年7月平均地權修正案上路後，私法人購屋採許可制，不過若私法人購買住宅，是為了做都市更新、危老重建，則免經許可，甚至都市更新事業計畫經公開展覽或危老重建計畫核准範圍內的房屋，也不受五年內不得辦理移轉的限制，因此不少私法人將投資目光，從豪宅產品，轉向可更新改建的老公寓或透天，選擇長線又穩健的投資標的。

東立物流2022年曾宣布，斥資320億元在桃園蓋倉儲園區、60億元在台北港打造5G智慧汽車物流園區。在不動產方面，東立物流以2021年豪擲18.5億元，從皇鼎建設手上買走汐止「富信大飯店」，最為出名。

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