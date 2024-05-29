世界棒球12強賽悍創不缺席！獲得台灣預賽廣告宣傳與販售商品權利
2024年世界棒球12強賽事將於11月點燃戰火，台灣將舉行B組預賽，11月13日於日本名古屋舉行開幕戰後，剩餘賽事將於台北市舉辦。中華隊與日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲同屬B組，將拼6取2晉級超級循環賽。本屆12強賽事，中華隊將在台北大巨蛋正面對決日本與南韓兩支亞洲勁旅，競爭激烈備受球迷矚目。日前WBSC公告本次世界棒球12強賽事的全球冠名贊助商為RAXUS，國際賽事的高能見度與曝光量，是各大企業品牌爭相贊助合作的對象。悍創運動行銷於日前經WBSC授權，獲得世界棒球12強賽事台灣預賽的廣告宣傳權與商品販售權利，台灣各大品牌可望成為賽事贊助商進行宣傳。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊賽事都在大巨蛋 都是晚場舉行
在台北大巨蛋舉辦的最高等級國際賽事，更讓球迷引領期盼，勢必掀起全台棒球熱潮。中華隊將在12強賽事中出賽5場，賽程安排具有主場優勢，5場賽事皆在台北大巨蛋晚場舉行。
日前WBSC公告本次世界棒球12強賽事的全球冠名贊助商為RAXUS，國際賽事的高能見度與曝光量，是各大企業品牌爭相贊助合作的對象。
悍創運動行銷於日前經WBSC授權，獲得世界棒球12強賽事台灣預賽的廣告宣傳權與商品販售權利，台灣各大品牌可望成為賽事贊助商進行宣傳。透過國際賽事贊助除了助威中華隊外，更能增加企業品牌的曝光與形象，而賽事相關周邊紀念商品更是球迷期待的必備收藏。