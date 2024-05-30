快訊／大谷翔平終於開砲了！本季第14轟 睽違46打席一舉突破低潮
(07:45更新）大谷翔平開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，今（30）日在面對紐約大都會比賽中，第五打席，8局上轟出本季第14號全壘打，也是他暌違46打席再度開轟，相隔10場後又擊出全壘打，一舉突破低潮，道奇最終以10：3擊敗大都會。大谷在今天擔任二棒、指定打擊，即便昨日單場5打數都熄火，打擊率掉到3成29，這場比賽他仍先發出賽，結果大谷5局就敲出中外野安打突破小低潮，還貢獻1分打點，8局就直接開轟，睽違10場再度擊出全壘打。這發全壘打還是反方向全壘打，一棒打回2分。這發全壘打也是大谷生涯在第24座球場開轟，飛行距離116英尺，擊球速度166公里。
記者吳政紘/綜合報導
大谷突破低潮 手感重新加溫
大谷翔平經過近期5場比賽大腿拉傷等狀況，自己也在調整，而他在今天打二棒、指定打擊，首打席敲出左外野飛球出局，第二打席二壘滾地球出局，第三打席就敲出中外野安打，送回Miguel Vargas。
大谷在7局上打擊，嘗試擊球卻被三振出局，但8局上他不放棄，面對Jorge López，大谷翔平抓到96英里（約154公里）伸卡球，一棒轟出左外野全壘打，再度讓Miguel Vargas回本壘得分。
這是大谷首度在大都會主場開轟，也是他生涯第24座球場全壘打，大谷只差6座球場，就可以完成30座球場都開轟的「全壘打大滿貫」。