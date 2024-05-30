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先喝道、康青龍買一送一！星巴克2024「買一送一」最新優惠天天抽

夏天消暑必喝手搖飲料，掌握好康優惠喝起來最划算！古典玫瑰園的先喝道首創「可以喝的麻糬」，明（31）日開賣當天，一日快閃祭出客家「硬頸乳茶買一送一」；而康青龍也在外送平台Uber Eats上推出3款茶飲「買一送一」；星巴克2024「買一送一」最新優惠，使用數位體驗天天抽獎三次，好康喝不完。（圖／記者蕭涵云攝）（圖／記者蕭涵云攝）
夏天消暑必喝手搖飲料，掌握好康優惠喝起來最划算！古典玫瑰園的先喝道首創「可以喝的麻糬」，明（31）日開賣當天，一日快閃祭出客家「硬頸乳茶買一送一」；而康青龍也在外送平台Uber Eats上推出3款茶飲「買一送一」；星巴克2024「買一送一」最新優惠，使用數位體驗天天抽獎三次，好康喝不完。（圖／記者蕭涵云攝）（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

夏天消暑必喝手搖飲料，掌握好康優惠喝起來最划算！古典玫瑰園的先喝道首創「可以喝的麻糬」，明（31）日開賣當天，一日快閃祭出客家「硬頸乳茶買一送一」；而康青龍也在外送平台Uber Eats上推出3款茶飲「買一送一」；星巴克2024「買一送一」最新優惠，使用數位體驗天天抽獎三次，好康喝不完。

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📌先喝道：喝的麻糬「硬頸乳茶買一送一」
而古典玫瑰園集團手搖飲品牌「先喝道」則歷時一年研發，獨創「可以喝的麻糬」，把2款客家點心麻糬「七霸」和「粉粄」變成手搖飲料配料，打造成新品「硬頸乳茶」。將傳統客家人喜宴吃得到的點心，以糯米粉混入一定配比的玉米粉攪拌均勻蒸熟，打造口感軟嫩彈Q的獨門配料「麻粿」，咬起來還帶點爽快彈勁。

先喝道為新品基底茶選用加了黑豆、玄米等八味的「輕焙穀麥茶」，同時推出加入鮮奶的「硬頸乳茶」75元、與加奶粉的「硬頸奶茶」65元，兩款都搭配了獨家「麻粿」配料。5月31日上市當天，全台「先喝道」門市客家「硬頸乳茶買一送一」優惠。

▲先喝道把「可以喝的客家麻糬」加入手搖飲料。（圖／先喝道提供）
▲先喝道把「可以喝的客家麻糬」加入手搖飲料，硬頸奶茶65元、硬頸乳茶75元。5月31日上市「買一送一」。（圖／先喝道提供）
📌星巴克2024最新「買一送一」夏日數位體驗
星巴克2024最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗繼續喝優惠，即日起至6月8日天天爽喝「買一送一」！完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，鐵粉都知道，只要分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入，一天最多能抽獎三次，不怕抽不到買一送一，天天抽獎、天天喝優惠。

提醒大家，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月10日；可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▲星巴克今天也爽喝「買一送一」9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克2024最新「買一送一」夏日數位體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
📌康青龍：Uber Eats外送3款「買一送一」
康青龍在外送平台Uber Eats上推出獨家好康！即日起至6月4日，碧玉茉莉奶綠、蜜柑金橙、青龍茶王都「買一送一」；而且Uber One會員消費滿350元還可再享「85折優惠」。

▲康青龍Uber Eats外送3款「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）
▲康青龍Uber Eats​​​​​​​外送3款「買一送一」。（圖／翻攝自康青龍FB）

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