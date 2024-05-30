先喝道、康青龍買一送一！星巴克2024「買一送一」最新優惠天天抽

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而古典玫瑰園集團手搖飲品牌「先喝道」則歷時一年研發，獨創「可以喝的麻糬」，把2款客家點心麻糬「七霸」和「粉粄」變成手搖飲料配料，打造成新品「硬頸乳茶」。將傳統客家人喜宴吃得到的點心，以糯米粉混入一定配比的玉米粉攪拌均勻蒸熟，打造口感軟嫩彈Q的獨門配料「麻粿」，咬起來還帶點爽快彈勁。
先喝道為新品基底茶選用加了黑豆、玄米等八味的「輕焙穀麥茶」，同時推出加入鮮奶的「硬頸乳茶」75元、與加奶粉的「硬頸奶茶」65元，兩款都搭配了獨家「麻粿」配料。5月31日上市當天，全台「先喝道」門市客家「硬頸乳茶買一送一」優惠。
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