別說只會訂便當！Tyronn Lue獲快艇5年22億肥約　總裁：天生領袖

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Lawrence Frank稍早接受美媒訪問，談到了球隊選擇與Tyronn Lue續約的原因，他說：「Tyronn Lue滿足我們對總教練的所有要求，他是一位傑出的戰術家，也是一位天生的領袖，在與周圍的人建立聯繫方面，他擁有非常傑出的能力，這包括所有球員和工作人員。」
「4年前，我們很榮幸能聘請他來擔任總教練，如今我們對續約同樣感到很幸運。他是最願意執教我們（快艇）球隊的人，Tyronn Lue也是球隊長時間以來的支柱，未來他還會在球隊待下去。」Lawrence Frank如此總結到。
而Tyronn Lue的執教經驗相當豐富，2009年自球員身分退役之後，他就開始轉戰教練職，原先從塞爾提克助教開始做起，隨後也曾擔任快艇、騎士助教，直到2016年正式成為騎士隊總教練，他也率騎士隊在當年闖進總冠軍賽，最終騎士在原先1:3落後的情況之下，連拿3場大逆轉金州勇士，奪下當年的NBA總冠軍。
陣中球星PG可能離隊 傳76人隊開高薪網羅
如今來到快艇隊後，Tyronn Lue要力拼率領球隊奪下隊史首座冠軍，但陣中球星Paul George是否會在休賽季離開球隊，也是外界關注焦點。根據76人隨隊記者Keith Pompey報導，快艇並不願意提供Paul George比Kawhi Leonard更高的薪水，快艇希望以較低的薪水留下他，目前也傳出多支球隊對George有興趣，其中以76人誠意最高，他們願意開給Paul George一份四年2.21億美元（約71億新台幣）的合約，Paul George的動向，也成為NBA休賽季最熱門的話題。