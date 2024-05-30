全台111萬半百老屋！建商「1手段」90天搞定危老改建　1坪漲20萬

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提供超過5種危老重建模式 期許當「危老都更界的鴻海」
曾富瑋指出，公司提供委建全部出售或全部保留、合件分屋或分售等超過5種模式，富品苑為委建案。他說明，委建其實跟自地自建、全案管理與代理實施的角度相同，「我們是建設公司去執行所謂的自主更新，用委建把獲利還給地主」，強調執行上是「薄利多銷」。曾富瑋笑說：「立志當危老都更界的鴻海！」
「一樓地主說『我分配要最好』，二樓說『我以前買最貴』，頂樓戶則說『我現在有頂加，使用權一層當兩層用』；被漏掉的三樓戶生氣了，『你們三個好棒棒，自己蓋』。」曾富瑋分享，一般危老改建、都更地主戶都只知道自己拿到的權益分配，但他們是直接給清冊，大家都知道彼此的狀況，認為全都公開透明做法，最能消除地主隔閡，也加速整合。
曾富瑋指出，房子老舊不可逆，等到這批都更完，前一批又老了，認為重建市場是一直在更新的領域，先前很多建商不願意踏入，例如大建商買地比較簡單，不用和地主多做溝通。他直言，經營重建市場要有耐心與專業，也要願意讓利，而目前也有愈來愈多的同業願意加入。
富品建設6年完成15個開發案，除一案在嘉義外，其餘都位在雙北地區，包括位在板橋原東方戲院的「東方富品」、文山區的「富品靜心」以及松山區南京東路A、B案等。
台北最後海砂危樓「關渡黃金城」 不到60天完成整合
2021年更只花不到60天，就與在921被判定紅單危樓的「關渡黃金城」完成百分之百簽約，該案號稱是台北市最後海砂屋危樓，過去數十年都無法成功整合。富品建設累計6年來，已與1300戶住戶簽約，總銷約470億元。
根據《樂居網》資料顯示，富品苑所屬三重國小生活圈，近年成交單價為1坪56.13萬元，新案成交單價為59.56萬元，近年房價漲幅為6.31%。曾富瑋今說：「（富品苑）從當初（單價）50萬房價，現在超過70萬了！」他說明70萬為區域行情價，該案戶數44戶，「地主惜售，近期大概只有3~5戶會拿出來賣」，因此目前沒有實價揭露。