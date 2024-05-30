排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

全台111萬半百老屋！建商「1手段」90天搞定危老改建　1坪漲20萬

▲富品建設危老重建首案「富品苑」位在新北三重，近期完工，當初僅花90天完成基地簽約，整合速度驚人。（圖／富品建設提供）
▲富品建設危老重建首案「富品苑」位在新北三重，近期完工，當初僅花90天完成基地簽約，整合速度驚人。（圖／富品建設提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全台灣屋齡超過50年的半百老屋計有111萬戶，其中光是新北市就有超過83萬戶30年以上的老屋，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨日前以以近年平均核發住宅拆除執照件數推算，要全部更新得花1133年。不過，一家成立6年的建設公司卻運用「1手段」，只花30天就完成三重基地簽約，房價5年來1坪已經瘋漲20萬元，地主嗨翻天。

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富品建設今（30）舉行危老重建首案「富品苑」完工入厝記者會。該案位在新北三重介壽路上，基地面積146坪、樓高12層，總戶數為44戶。富品建設董事長曾富瑋分享，該案共有3家族、9名地主，當初僅花90天就完成基地簽約他認為整合快速要歸功「願意讓利」，所以毛利率不到6%，謙稱「不敢說是讓利最多的建商，但一定是最有誠意的」。

提供超過5種危老重建模式　期許當「危老都更界的鴻海」

曾富瑋指出，公司提供委建全部出售或全部保留、合件分屋或分售等超過5種模式，富品苑為委建案。他說明，委建其實跟自地自建、全案管理與代理實施的角度相同，「我們是建設公司去執行所謂的自主更新，用委建把獲利還給地主」，強調執行上是「薄利多銷」。曾富瑋笑說：「立志當危老都更界的鴻海！」

▲富品建設董事長曾富瑋自比是「危老都更屆的鴻海」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲富品建設董事長曾富瑋自比是「危老都更界的鴻海」。（圖／記者徐銘穗攝）
一樓地主說『我分配要最好』，二樓說『我以前買最貴』，頂樓戶則說『我現在有頂加，使用權一層當兩層用』；被漏掉的三樓戶生氣了，『你們三個好棒棒，自己蓋』。」曾富瑋分享，一般危老改建、都更地主戶都只知道自己拿到的權益分配，但他們是直接給清冊，大家都知道彼此的狀況，認為全都公開透明做法，最能消除地主隔閡，也加速整合。

曾富瑋指出，房子老舊不可逆，等到這批都更完，前一批又老了，認為重建市場是一直在更新的領域，先前很多建商不願意踏入，例如大建商買地比較簡單，不用和地主多做溝通。他直言，經營重建市場要有耐心與專業，也要願意讓利，而目前也有愈來愈多的同業願意加入。

富品建設6年完成15個開發案，除一案在嘉義外，其餘都位在雙北地區，包括位在板橋原東方戲院的「東方富品」、文山區的「富品靜心」以及松山區南京東路A、B案等。

台北最後海砂危樓「關渡黃金城」　不到60天完成整合

2021年更只花不到60天，就與在921被判定紅單危樓的「關渡黃金城」完成百分之百簽約，該案號稱是台北市最後海砂屋危樓，過去數十年都無法成功整合。富品建設累計6年來，已與1300戶住戶簽約，總銷約470億元。

▲「關渡黃金城」號稱是台北最後海砂危樓，過去數十年都無法成功整合，富品建設在2021年花不到60天就搞定。（圖／翻攝Google Map）
▲「關渡黃金城」號稱是台北最後海砂危樓，過去數十年都無法成功整合，富品建設在2021年花不到60天就搞定。（圖／翻攝Google Map）
根據《樂居網》資料顯示，富品苑所屬三重國小生活圈，近年成交單價為1坪56.13萬元，新案成交單價為59.56萬元，近年房價漲幅為6.31%。曾富瑋今說：「（富品苑）從當初（單價）50萬房價，現在超過70萬了！」他說明70萬為區域行情價，該案戶數44戶，「地主惜售，近期大概只有3~5戶會拿出來賣」，因此目前沒有實價揭露。

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