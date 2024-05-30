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「黃仁勳美食地圖」完整版！「寧夏夜市、鄒記食舖」15家全收錄

▲輝達執行長黃仁勳昨（29）晚帶著張忠謀（左）、廣達董座林百里一起逛寧夏夜市，吃「圓環邊蚵仔煎」當宵夜。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲輝達執行長黃仁勳昨（29）晚帶著張忠謀（左）、廣達董座林百里一起逛寧夏夜市，吃「圓環邊蚵仔煎」當宵夜。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）

記者黃韻文葉盛耀／綜合報導

有「3兆男」封號的輝達執行長黃仁勳，因應6月將登場的COMPUTEX再度來台，從28日現身開吃後，雙北又陷入「黃仁勳美食地圖」熱潮，黃仁勳所到之處人滿為患，民眾爭相合影，更帶動店家生意翻紅。眾人除了好奇「AI教父」的口味、來台灣都是吃些什麼，另一方面，黃仁勳也確實懂吃、挖出不少名店，《NOWnews》整理「黃仁勳美食地圖」，一圖掌握15間美食店家。

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▲黃仁勳美食地圖，收錄15家黃仁勳造訪的餐廳、小吃愛店。（圖／NOWnews社群中心製）
▲黃仁勳美食地圖，收錄15家黃仁勳造訪的餐廳、小吃愛店。（圖／NOWnews社群中心製）
來台必逛寧夏夜市　愛吃豆花莊

黃仁勳身價非凡，每次來台都很接地氣的逛夜市、吃小吃，去年10月低調來台灣時，黃仁勳就先跑去寧夏夜市吃豆花莊，以及詹記水果的「薑汁蕃茄盤」，身為台南人，這道古早味讓黃仁勳很是懷念。

這趟來台灣，黃仁勳昨（29）晚甚至還帶著高齡92歲的台積電創辦人張忠謀「第一次逛夜市」，和廣達董事長林百里等企業大老，一起去寧夏夜市吃「圓環邊蚵仔煎」當宵夜。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，黃仁勳的美食足跡聲量最高的便是「寧夏夜市」。

▲「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，每份85元。（圖／翻攝自米其林指南官網）
▲「圓環邊」雞蛋蚵仔煎，每份85元。（圖／翻攝自米其林指南官網）
黃最愛「花娘小館」　「鄒記食舖」擄獲企業大老

論起黃仁勳最愛的餐廳，絕對非「花娘小館」莫屬，每次來台必定造訪。「花娘小館」以川菜料理居多，但是調味偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩。重點是，每道菜大多在300元上下，老皮嫩肉也只要180元，相當實惠，在黃仁勳的美食足跡聲量排名第2。

另一間備受矚目的私廚「鄒記食舖」，正是昨（29）晚黃仁勳、張忠謀、林百里三巨頭用餐之處，連鴻海創辦人郭台銘都至少去過4次。今年1月林百里才剛約黃仁勳來吃，時隔不久再訪好滋味，「鄒記食舖」每人餐價固定，去年收費是每人4500元，約莫能吃到10幾道菜色，私房菜的美味讓企業大老寧願捨棄飯店包廂。

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▲花娘小館的蒼蠅頭曾被黃仁勳大力稱讚過，他覺得那麼好吃卻有個可怕的名字。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「花娘小館」的蒼蠅頭被黃仁勳大力稱讚。（圖／記者葉盛耀攝）

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