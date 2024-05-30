「黃仁勳美食地圖」完整版！「寧夏夜市、鄒記食舖」15家全收錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳身價非凡，每次來台都很接地氣的逛夜市、吃小吃，去年10月低調來台灣時，黃仁勳就先跑去寧夏夜市吃豆花莊，以及詹記水果的「薑汁蕃茄盤」，身為台南人，這道古早味讓黃仁勳很是懷念。
這趟來台灣，黃仁勳昨（29）晚甚至還帶著高齡92歲的台積電創辦人張忠謀「第一次逛夜市」，和廣達董事長林百里等企業大老，一起去寧夏夜市吃「圓環邊蚵仔煎」當宵夜。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，黃仁勳的美食足跡聲量最高的便是「寧夏夜市」。
黃最愛「花娘小館」 「鄒記食舖」擄獲企業大老
論起黃仁勳最愛的餐廳，絕對非「花娘小館」莫屬，每次來台必定造訪。「花娘小館」以川菜料理居多，但是調味偏向台灣人口味，辣度不高也不油膩。重點是，每道菜大多在300元上下，老皮嫩肉也只要180元，相當實惠，在黃仁勳的美食足跡聲量排名第2。
另一間備受矚目的私廚「鄒記食舖」，正是昨（29）晚黃仁勳、張忠謀、林百里三巨頭用餐之處，連鴻海創辦人郭台銘都至少去過4次。今年1月林百里才剛約黃仁勳來吃，時隔不久再訪好滋味，「鄒記食舖」每人餐價固定，去年收費是每人4500元，約莫能吃到10幾道菜色，私房菜的美味讓企業大老寧願捨棄飯店包廂。
📍點此看更多｜黃仁勳、張忠謀AI大佬聚餐「鄒記食舖」 6道必吃名菜一次看