端午節將近！非洲豬瘟中央災害應變中心預警　強化邊境管制措施

應變中心表示，目前國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，今（113）年迄今疫區新增蒙特內哥羅、科索沃及阿爾巴尼亞等歐洲國家，非洲國家安哥拉也通報再次發生非洲豬瘟疫情，亞洲地區計有18個國家淪為疫區，我國成功守住非洲豬瘟非疫區實屬不易。為掌握疫情入侵風險，我國持續從邊境查獲違規輸入豬肉產品檢驗病毒核酸，自107年8月27日至113年5月19日止，共自7,232件檢體中驗出707件非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，平均陽性率9.8％，其中以來自中國大陸檢體陽性率10.47%最高，顯示中國、越南、泰國、馬來西亞等鄰近國家仍具高度傳入非洲豬瘟之風險。應變中心說，因應端午節向來有違規案件增加的情形，指揮官陳部長請各邊境管制機關密切合作，加強查驗及宣導工作，繼續將非洲豬瘟阻絕於境外。
應變中心強調，各邊境管制機關持續針對來自高風險國家旅客行李及國際快遞郵包輔以X光機實施百分百查驗及檢疫犬嗅聞偵測工作，一旦查獲違規即予以裁罰以杜絕民眾僥倖心態。各部會也會對新住民、外籍人士、移工、學生及海外僑民等目標族群加強宣導，以免因不諳熟我國防檢疫法規而造成防疫漏洞。應變中心補充說，自112年4月起實施的入境旅客綠線通關加強執法措施已見成效，迄113年4月每萬名旅客遭裁罰案件數自實施前平均3.77件降至2.09件，與108年同期相較有明顯下降，顯示邊境管制措施已達兼顧檢疫把關及降低民眾裁罰率之預期目標。
針對國內防疫整備部分，應變中心表示，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播之風險，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻之措施，將持續進行查核取締，另對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格之養豬場，亦將持續執行查核作業，凡查獲不符規定者，均依法裁罰。
應變中心呼籲，因應端午節習俗，邊境查獲最多的違規檢疫物為含豬肉內餡的肉粽，倘旅客自近3年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶入境遭查獲，或自發生非洲豬瘟國家（地區）以郵遞寄送豬肉產品至我國之輸入人，第1次就裁罰20萬元罰鍰，請民眾切勿輕忽，並告知海外親友不要自境外寄遞豬肉產品到臺灣，以阻絕非洲豬瘟傳入，共同維護我國農業生產永續發展。
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