排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

獨／Popeyes炸雞一來店租瘋漲1倍　驚人金額公開！房東10年賺狠了

▲「肯德基宿敵」Popeyes炸雞進軍台灣，首店插旗中正區，首批內用的民眾，開心大快朵頤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「肯德基宿敵」Popeyes炸雞進軍台灣，首店插旗中正區，首批內用的民眾，開心大快朵頤。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

有「肯德基宿敵」之稱的最強炸雞Popeyes Chicken進軍台灣，台灣一號店插旗台北車站站前南陽商圈，昨（30）開幕首日吸引超過200名饕客排隊搶買，盛況空前。而實價揭露，Popeyes台北許昌店租金也很驚人，64坪大店面每月租金43萬元，相對2年前21萬租金而言，暴增超過1倍，也成為中正區今年最貴的「黃金店面」，而且租約一簽10年，分3階段調漲，累計10年租金超過5332萬元，重回2021年租金高峰。

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Popeyes炸雞昨開幕，《NOWnews今日新聞》現場直擊逾200人擠爆，「Popeyes台北許昌店」等著內用、外帶的人龍左右分流，面對店門口左側等著外帶的消費者，一路從許昌街、轉至南陽街、再延伸到信陽街，最快拿到外帶炸雞步出店外的林先生，等了5個小時之久；而右側排隊內用的人龍則一路蔓延至館前路遠傳電信門口。

▲「極磅爽脆炸雞」就算放冷也還很酥脆，一口咬下肉汁都噴出來。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes「極磅爽脆炸雞」就算放冷也還很酥脆，一口咬下肉汁都噴出來。（圖／記者蕭涵云攝）
Popeyes炸雞10年總租金破5332萬元　每小時賣19塊炸雞可攤平店租

正宗美式炸雞Popeyes台北許昌店就開在許昌路上，記者查詢實價登錄，發現該店址近4年來有5筆租金交易，每月租金最低21萬、最高為45萬元。不過，此次Popeyes入主，租約一簽10年並設有漲租機制，前3年月租43萬元，第4到第6年漲3%為44萬2900元，第7到第10年也漲3%，為45萬6187元。

統計Popeyes炸雞台北許昌店10年總計要付給房東超過5332萬元，平均每月租金超過44.4萬元，直逼2021年租金高峰的45萬元。如果以Popeyes炸雞台北許昌店前3年月租43萬，換算每坪單價約6700元，而許昌街近8年來，實價揭露最高單價，則為2016年「許昌街34、36號」約30坪店面單價逼近1萬5000元最高，每月租金為44萬1000元。

▲Popeyes炸雞台北許昌店「許昌街30號」店址，近4年來共有5筆出租交易揭露，每月租金最低21萬、最高為45萬元。（圖／翻攝實價登錄）
▲Popeyes炸雞台北許昌店「許昌街30號」店址，近4年來共有5筆出租交易揭露，每月租金最低21萬、最高為45萬元。（圖／翻攝實價登錄）
▲Popeyes炸雞月租金43萬元，成為中正區今年最貴的「黃金店面」。（圖／翻攝實價登錄）
▲Popeyes炸雞月租金43萬元，成為中正區今年最貴的「黃金店面」。（圖／翻攝實價登錄）
Popeyes炸雞「極磅爽脆炸雞」一塊75元、「勁厚布里歐雞腿堡」單點149元，有多達30款組合套餐可選、最便宜143元起。以Popeyes炸雞月租金43萬計算，在不計算人力薪資、水電開銷與原物料等成本前提下，每天營收至少要1.4萬元才能打平租金開銷，該店每天營業10小時，相當1小時至少要賣出19塊75元的極磅爽脆炸雞。

Popeyes炸雞獲Google 3.7星評價　開幕首日抱怨頻傳

至於Popeyes炸雞評價如何？雖然昨天才開幕，但實際上早已從5月24日起試營運，而Google已經湧入將近60則評論，獲3.7顆星評價（滿分5顆星），不少人給予5星好評，認為「雖然排隊排爛，但是咬下炸雞的那一刻會覺得超級值得！上次是在LA吃的，不能說是很像，只能說是一模一樣的味道」。

不過，或許是昨開幕首日人潮爆炸，給予Popeyes炸雞1顆星2顆星評價激增，饕客抱怨現場動線與服務態度都有改善空間，留言抱怨「點餐完選擇現場付款，竟然要等1小時，跟他詢問才知道結帳完才開始做，之後又等40分」，也有人抱怨「行銷100分，動線請多用心...怎麼不發號碼牌」。

▲Popeyes炸雞Google評價獲3.7星，開幕首日動線與結帳問題，讓1~2星評價激增。（圖／翻攝Google評價）
▲Popeyes炸雞Google評價獲3.7星，開幕首日動線與結帳問題，讓1~2星評價激增。（圖／翻攝Google評價）

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