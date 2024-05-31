獨／Popeyes炸雞一來店租瘋漲1倍　驚人金額公開！房東10年賺狠了

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Popeyes炸雞10年總租金破5332萬元 每小時賣19塊炸雞可攤平店租
正宗美式炸雞Popeyes台北許昌店就開在許昌路上，記者查詢實價登錄，發現該店址近4年來有5筆租金交易，每月租金最低21萬、最高為45萬元。不過，此次Popeyes入主，租約一簽10年並設有漲租機制，前3年月租43萬元，第4到第6年漲3%為44萬2900元，第7到第10年也漲3%，為45萬6187元。
統計Popeyes炸雞台北許昌店10年總計要付給房東超過5332萬元，平均每月租金超過44.4萬元，直逼2021年租金高峰的45萬元。如果以Popeyes炸雞台北許昌店前3年月租43萬，換算每坪單價約6700元，而許昌街近8年來，實價揭露最高單價，則為2016年「許昌街34、36號」約30坪店面單價逼近1萬5000元最高，每月租金為44萬1000元。
Popeyes炸雞「極磅爽脆炸雞」一塊75元、「勁厚布里歐雞腿堡」單點149元，有多達30款組合套餐可選、最便宜143元起。以Popeyes炸雞月租金43萬計算，在不計算人力薪資、水電開銷與原物料等成本前提下，每天營收至少要1.4萬元才能打平租金開銷，該店每天營業10小時，相當1小時至少要賣出19塊75元的極磅爽脆炸雞。
Popeyes炸雞獲Google 3.7星評價 開幕首日抱怨頻傳
至於Popeyes炸雞評價如何？雖然昨天才開幕，但實際上早已從5月24日起試營運，而Google已經湧入將近60則評論，獲3.7顆星評價（滿分5顆星），不少人給予5星好評，認為「雖然排隊排爛，但是咬下炸雞的那一刻會覺得超級值得！上次是在LA吃的，不能說是很像，只能說是一模一樣的味道」。
不過，或許是昨開幕首日人潮爆炸，給予Popeyes炸雞1顆星2顆星評價激增，饕客抱怨現場動線與服務態度都有改善空間，留言抱怨「點餐完選擇現場付款，竟然要等1小時，跟他詢問才知道結帳完才開始做，之後又等40分」，也有人抱怨「行銷100分，動線請多用心...怎麼不發號碼牌」。