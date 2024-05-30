比賽中球員竟「私訊騷擾」！新北國王回應了　女神梓梓打算這樣做

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夢想家啦啦隊副隊長Lulumi（乳儒）日前以球迷身分進場支持夢想家，賽後卻收到國王隊球員的私訊「叫我不要把台中那招帶來他們主場」，這讓乳儒滿頭問號，「雖然他最後說是開玩笑的，真的不是太好笑…」。
夢想家啦啦隊隊長梓梓對此也感到不可思議，她在社群媒體上表示：「球賽進行中，他怎麼有時間滑IG傳訊息？」並轉發Lulumi的貼文，強調這不像玩笑，更像是不尊重人的警告。
新北國王回應 禁止球員比賽用手機
針對比賽中球員滑手機，私訊啦啦隊的狀況，新北國王對此做出了回應，表示登錄球員比賽期間不得使用手機，「球隊會要求未登錄球員在場邊也不能使用手機。球隊目前正在征戰季後賽，希望大家把焦點放在比賽上。」
梓梓坦言情緒受到影響 回應後續動作
梓梓在留言中提到，自己看到隊友收到這樣的訊息，心情受到了影響。「這不像一個玩笑，看起來像高高在上的警告」，她說：「現在不是我們工作時間，我們只是以球迷的身份很認真在為球隊加油。」
《NOWnews今日新聞》特別向梓梓求證，她先是感謝大家的關心，並表示：「目前隊友情緒已經平復，我們還有一場重要的比賽，所以心力放在為球隊應援，沒有要特別處理這件事。」