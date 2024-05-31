張學友演唱會有票可買！昨下午就在排隊「前面都是阿嬤」現況曝光
歌神張學友今（31）日起將在台灣舉辦9場巡迴演唱會，雖然開賣9萬張門票，依然供不應求，許多歌迷哀號搶不到。29日傳出20萬個黃牛帳號被清算，隔日就有民眾拍到小巨蛋門口開始聚集排隊人潮，表示「前面幾乎都是阿嬤。」而主辦單位「超級圓頂」直到昨日深夜11點才正式宣布，開放視線不良區現場購票。
記者薛羽彤／綜合報導
有民眾昨（30）日下午在臉書社團「2024 張學友演唱會 門票出售」PO出小巨蛋現場照片，照片中大概有10多位民眾已開始在門口排隊，原PO同時表示自己很想去，請求面交讓票。底下網友議論紛紛，「會不會第一個大媽就全買了，去排隊有機會等學友哥給我票嗎」、「老人排隊？代排吧」、「現在就有人在排隊」、「下一批黃牛等交接班」、「又一堆阿公阿嬤排隊。」此外，有看演唱會豐富經驗的民眾透露，「告訴你一個秘密，黃牛通常是老人，而且在一起排隊。」
超級圓頂昨日深夜11點，也宣布現場購票注意事項，包含1人限購2張票、只能付現、下午15點30分小巨蛋南大門售票。有民眾在貼文下更新資訊，同意現場購票又限購張數的方式，充滿信心表示「這次絕對無黃牛票！」而目前小巨蛋現場已圍繞上百位民眾排隊，就是盼望能順利買到票，親眼目睹偶像的風采。