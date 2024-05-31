西門町天天利、365小吃爆老鼠亂竄！北市衛生局火速稽查揪出7缺失
台北西門町知名小吃店「天天利」、「365小吃店」遭爆共用工作區域老鼠亂竄，台北市衛生局30日派員前往稽查，發現2家店皆有7項衛生缺失，要求限期改善，如期屆複查未通過，將依《食安法》開罰，最高恐遭處2億元罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
台北市衛生局稽查過後，將稽查結果放置食藥粧網路地圖中，其中「天天利」有7項缺失，包括設更衣室者，應與食品作業場所隔離，工作人員有個人存放衣物之箱櫃、設備與器具保持平滑、無凹陷或裂縫，保持清潔、工作時應穿戴整潔之工作衣帽（鞋），必要時應戴口罩。食品直接接觸者不得蓄留指甲、塗抹指甲油、化妝及佩戴飾物等、廢棄物適當容器分類集存。放置場所無不良氣味或有害（毒）氣體溢出，並防止病媒孳生、製備流程規劃應避免交叉污染。機械與器具保持清潔，操作及維護避免食品遭受污染，必要時，應以顏色區分、物品分類貯放於棧板、貨架上，不得直接放置地面以及冷凍庫未除霜。
365小吃店也有7項缺失，分別為牆壁、樓板或天花板清潔，食品正上方不得有結露現象、無病媒或其出沒之痕跡，實施有效之病媒防治措施、新進從業人員及從業人員每年應辦理健康檢查乙次、廢棄物適當容器分類集存。放置場所無不良氣味或有害（毒）氣體溢出，並防止病媒孳生、製備流程規劃應避免交叉污染。機械與器具保持清潔，操作及維護避免食品遭受污染，必要時，應以顏色區分、物品分類貯放於棧板、貨架上，不得直接放置地面、冷凍庫未除霜。
由此可見，兩家業者共同缺失為將食材放在地面、垃圾桶以及廚餘桶未加蓋、冷凍庫未除霜等；不過針對老鼠問題，業者確實可以出示一個月內病媒防治施作計畫書與現場病媒防治措施，包含捕鼠器具等設置，北市衛生局已經要求2家業者於6月2日前改善，如果複查仍不合格，會依照違犯食安法，處6萬到2億罰鍰；另食品業者登錄平台未更新，將依照食安法處3萬到300萬元罰鍰。