台北猛鬼大樓西寧國宅將拆！《目擊者》5電影在這拍　蔡明亮最愛

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一名資深警員曾分享在武昌街派出所任職1年多經驗，處理過西寧國宅6件自殺，其中1起是住他處的久病厭世男跑到此了結生命，而處理過最詭異的是，「同一天發生2起跳樓案，幾乎同時跳下來」，一個在洛陽停車場、一個在西寧國宅，當事人是一男一女，一開始還以為是殉情，查證才確認不是。
西寧國宅不只是都市傳說，也因特殊空間與氛圍，成了影視取景地，蔡明亮的電視處女作《海角天涯》在這裡取景，後來的《洞》成了主場景。影評人曾回味說：「看見大廈電梯不禁哼起葛蘭的《我愛卡力蘇》，還有楊貴媚的舞姿。」
而名導張作驥的《當愛來的時候》，主角李亦捷家的海產店就是在國宅內的西寧市場。還有名導程偉豪的《目擊者》，李淳肢解柯佳嬿的現場，也是在西寧國宅某位老兵的家裡拍的。
劇組曾透露，程偉豪豪相中西寧國宅，不是因為聽信傳聞氣氛詭異，而是因為其格局特殊，內部雖看似擁擠，且戶戶對望，但又能突顯現代都市的鄰里冷漠，很適合片中的橋段。劇組也說，拍攝前也對傳聞感到害怕，有人去求來護身符，但拍攝期間並無異狀，傳聞應該只是傳聞。
而蔡明亮今年初在城市藝術季活動公開的新片《西寧國宅》，是他去年花費1個月的時間拍攝，記錄下即將被拆除的西寧國宅，他形容萬華就像他的大客廳，從大學時期就常翹課跑西門町看電影，形容西寧國宅的住家配置，和自己馬來西亞的外公家很像，笑說都是豪宅（好窄）。
如今，西寧國宅因氯離子含量過高，即俗稱「海砂屋」，建築結構老舊且補強效益不高，台北市政府決定2025年要完成西寧國宅拆除作業，並將於2026年興建新的社會住宅，屆時這處「猛鬼大樓」也將走入歷史。
依房仲平台實價揭露西寧大樓附近800公尺房價行情，大樓平均成交單價約68.1萬元、公寓則是52.9萬元。西寧國宅原為柯文哲台北市長任內「西區門戶計畫」一環，而計畫中「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更」，總銷超過750億元，料能翻轉西區風貌與房市。