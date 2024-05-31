排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

台北猛鬼大樓西寧國宅將拆！《目擊者》5電影在這拍　蔡明亮最愛

▲台北「西寧國宅」因20年死30人，有台北第一猛鬼大樓稱號，因氯離子含量過高，即俗稱「海砂屋」，北市府計畫2025年要完成拆除。（圖／翻攝Google評價）
▲台北「西寧國宅」因20年死30人，有台北第一猛鬼大樓稱號，因氯離子含量過高，即俗稱「海砂屋」，北市府計畫2025年要完成拆除。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

屋齡42年的台北「西寧國宅」（又稱西寧大樓）因20年間陸續死30人，而有台北「猛鬼大樓」之稱，曾有《目擊者》等5電影在此取景，名導蔡明亮1人就包了3部，不過，台北市府計畫2025年拆除西寧國宅，2026年重蓋社會住宅，蔡導年初上映的《西寧國宅》，成為最後取景的電影。

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西寧國宅位在西寧南路和洛陽街路口，門牌號碼是「西寧南路4號」，1982年落成，屋齡42年，分為A、B兩棟、共16層樓，採住商混合，5到16樓是住宅，地下室為傳統市場，1樓部分為西寧市場和電子3C賣場，後側有間土地公廟。與39年奪26命的中山區「錦新大樓」，同屬SS級都市傳說等級凶宅。

一名資深警員曾分享在武昌街派出所任職1年多經驗，處理過西寧國宅6件自殺，其中1起是住他處的久病厭世男跑到此了結生命，而處理過最詭異的是，「同一天發生2起跳樓案，幾乎同時跳下來」，一個在洛陽停車場、一個在西寧國宅，當事人是一男一女，一開始還以為是殉情，查證才確認不是。

▲西寧大樓（又稱西寧國宅）各樓層加裝防護網，防堵憾事發生。意外成為膽大網友必朝聖的獨特景點。（圖／西寧國宅臉書_Miss Valera）
▲西寧國宅各樓層加裝防護網，防堵憾事發生。意外成為膽大網友必朝聖的獨特景點。（圖／西寧國宅臉書_Miss Valera）
西寧國宅不只是都市傳說，也因特殊空間與氛圍，成了影視取景地，蔡明亮的電視處女作《海角天涯》在這裡取景，後來的《洞》成了主場景。影評人曾回味說：「看見大廈電梯不禁哼起葛蘭的《我愛卡力蘇》，還有楊貴媚的舞姿。

而名導張作驥的《當愛來的時候》，主角李亦捷家的海產店就是在國宅內的西寧市場。還有名導程偉豪的《目擊者》，李淳肢解柯佳嬿的現場，也是在西寧國宅某位老兵的家裡拍的。

劇組曾透露，程偉豪豪相中西寧國宅，不是因為聽信傳聞氣氛詭異，而是因為其格局特殊，內部雖看似擁擠，且戶戶對望，但又能突顯現代都市的鄰里冷漠，很適合片中的橋段。劇組也說，拍攝前也對傳聞感到害怕，有人去求來護身符，但拍攝期間並無異狀，傳聞應該只是傳聞。

▲《目擊者》在西寧國宅取景。（圖／目擊者劇照）
▲《目擊者》在西寧國宅取景。（圖／目擊者劇照）
▲西寧大樓屋齡41年，大樓內部走廊地磚懷舊感滿滿。（圖／翻攝Google地圖@G_Lo chun-chung）
▲劇組曾透露，程偉豪豪相中西寧國宅，不是因為聽信傳聞氣氛詭異，而是因為其格局特殊。（圖／翻攝Google地圖@G_Lo chun-chung）
而蔡明亮今年初在城市藝術季活動公開的新片《西寧國宅》，是他去年花費1個月的時間拍攝，記錄下即將被拆除的西寧國宅，他形容萬華就像他的大客廳，從大學時期就常翹課跑西門町看電影，形容西寧國宅的住家配置，和自己馬來西亞的外公家很像，笑說都是豪宅（好窄）。

如今，西寧國宅因氯離子含量過高，即俗稱「海砂屋」，建築結構老舊且補強效益不高，台北市政府決定2025年要完成西寧國宅拆除作業，並將於2026年興建新的社會住宅，屆時這處「猛鬼大樓」也將走入歷史。

▲蔡明亮今年初公開的電影《西寧國宅》成為西寧國宅最後取景的電影。（圖／蔡明亮《西寧國宅》工作照 王雲霖攝影）
▲蔡明亮今年初公開的電影《西寧國宅》成為西寧國宅最後取景的電影。（圖／蔡明亮《西寧國宅》工作照 王雲霖攝影）
▲蔡明亮執導的《海角天涯》、《洞》及《西寧國宅》都在西寧國宅取景拍攝，對其情感可見一斑。（圖／蔡明亮《西寧國宅》工作照 王雲霖攝影）
▲蔡明亮執導的《海角天涯》、《洞》及《西寧國宅》都在西寧國宅取景拍攝，對其情感可見一斑。（圖／蔡明亮《西寧國宅》工作照 王雲霖攝影）
依房仲平台實價揭露西寧大樓附近800公尺房價行情，大樓平均成交單價約68.1萬元、公寓則是52.9萬元。西寧國宅原為柯文哲台北市長任內「西區門戶計畫」一環，而計畫中「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更」，總銷超過750億元，料能翻轉西區風貌與房市。 

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