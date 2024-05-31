排隊搶房9怪現象！新案賣光都沒新聞　專家揭「1原因」建商耍低調

不是板橋、中和！新北這區房價「半年漲400萬」　內行揭3現象勸買

▲新北市板橋等蛋黃區房價驚人，但網友發現1蛋白區房價「半年瘋漲400萬」，漲幅更嚇人。圖為新板特區。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新北市板橋等蛋黃區房價驚人，但網友發現1蛋白區房價「半年瘋漲400萬」，漲幅更嚇人。圖為新板特區。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣房價高漲，近期在新青安貸款助攻下，房市愈來愈火熱，不少人怕「愈晚愈貴」，形成FOMO買房潮（Fear of Missing Out 縮寫，意指害怕錯過）。網友發現屬於新北市蛋白區的「捷運紅樹林站」附近某社區，房價半年漲了400萬元，嚇到不敢買。過來人點出現今房市3現象，建議「有能力買就先買」。

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原PO日前在PTT發文「房價一直在漲耶」，表示捷運紅樹林站附近的某社區，39坪物件從她一開始看到的1000萬，漲到了1200萬，「現在已經變成開價1400萬了」，短短半年房價已經漲了400萬元，嚇問︰「這樣還要買房嗎？」直言對房價漲勢感到害怕。

貼文引發討論，不少人都認為最近房價真的漲得很誇張，看衰房市的人認為高房價都是被炒出來的，認為現在買房很高機率會被套牢。但是多數人則認為，雙北地區破千萬的物件已是常態，直言現在不買，以後可能會更貴。

事實上，捷運紅樹林站附近，近期因淡北道路動工利多，房價已見漲勢。根據《樂屋網》資料顯示，捷運紅樹林站所屬紅樹林生活商圈近年平均成交單價為1坪38.75萬元，新屋成交單價已站上4字頭，為40.53萬元，區域房價近1年漲幅5.9%。

▲捷運紅樹林站近期因淡北快速道路動工利多，房價已見漲勢。（圖／翻攝Google評價）
▲捷運紅樹林站近期因淡北道路動工利多，房價已見漲勢。（圖／翻攝Google評價）
有過來人點出現今房市3現象，1是新青安貸款上路9個月已有近5萬人買房，「愈多人買、房價愈高」；2是台灣人有錢程度真的超乎想像；3則是以股市對比房市，「有買才會漲，不買就原地踏步」。勸有能力的人趕快入手。

房價這麼高，可以買嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，如果有自住的需求，又有頭期款，加上每月收入條件許可的話，該買就買，只要是自住就沒有被套牢的問題。此外，他也建議，要善用比價的方式，可以選擇被低估的區域，避開被高估的區域，以免下來時有被「中傷」的感覺。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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