不是板橋、中和！新北這區房價「半年漲400萬」　內行揭3現象勸買

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貼文引發討論，不少人都認為最近房價真的漲得很誇張，看衰房市的人認為高房價都是被炒出來的，認為現在買房很高機率會被套牢。但是多數人則認為，雙北地區破千萬的物件已是常態，直言現在不買，以後可能會更貴。
事實上，捷運紅樹林站附近，近期因淡北道路動工利多，房價已見漲勢。根據《樂屋網》資料顯示，捷運紅樹林站所屬紅樹林生活商圈近年平均成交單價為1坪38.75萬元，新屋成交單價已站上4字頭，為40.53萬元，區域房價近1年漲幅5.9%。
有過來人點出現今房市3現象，1是新青安貸款上路9個月已有近5萬人買房，「愈多人買、房價愈高」；2是台灣人有錢程度真的超乎想像；3則是以股市對比房市，「有買才會漲，不買就原地踏步」。勸有能力的人趕快入手。
房價這麼高，可以買嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，如果有自住的需求，又有頭期款，加上每月收入條件許可的話，該買就買，只要是自住就沒有被套牢的問題。此外，他也建議，要善用比價的方式，可以選擇被低估的區域，避開被高估的區域，以免下來時有被「中傷」的感覺。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。