人間微光／跑起來就不想停了

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我以前在銀行工作，是朝七晚九、甚至晚十的上班族。有很長一段時間，早上5點半起床，搭5點58分的自強號，7點多到台北的辦公室，每天通勤上下班。
我的責任感很強，在職場上從不抱怨、不推卸工作，遇到任何機會我一定全力以赴。
記得有一次，老闆在半夜2點打電話來交代事情，我接起電話，告訴他，現在是半夜2點，早上8點我就會把資料準備好交給他。還有一次，清晨5點老闆打來，還消遣我說「有把你吵醒嗎」，我說沒有，他的想法是，只要把事情交給我，之後就是我的事，而我一定會做好。
我中風過。
那天早上，我要主持一場會議，開會前喝了一口水，水就從嘴邊流下來，我跟大家說「我中風了」，然後趕緊去台大醫院。血管打通之後，要住院觀察7天，到了第3天，我就說我工作很多、要出院，但醫生說不行；隔天，換了另一個醫師巡房，我又要求出院，他說好啊，可是要簽切結書，後果自行負責。我第4天就出院，還記得那一天是星期五，我馬上回辦公室，做了一整天工作。
我也有甲狀腺癌，開刀拿掉一邊的甲狀腺。再往下，肝臟纖維化、膽割掉、攝護腺刮除，身上器官幾乎壞光光。
2016年，我得了敗血症，在台大醫院住院治療1個月。細菌跑到肝臟，長了一個大膿包，醫生用一根針扎進去，把膿抽出來。我的心臟瓣膜也因爲敗血症壞掉了，血液逆流，導致全身皮膚到處都是黑的，臉色非常暗沉。隔1年，我的心臟開刀，換了瓣膜，也做冠狀動脈繞道手術。
動刀之前，醫生跟我解釋手術風險，我可能會好起來，也可能會死、變植物人或是身體癱瘓，讓我心裡忐忑不安。早上8點我被推進去，下午睜開眼睛時，看到牆上時鐘是3點57分，也看到醫生剛好走過來，我高興地坐起身跟醫生握手，一直說謝謝。重獲新生，我很珍惜。
順利完成手術後，醫生叫我要把心律拉高到140，我就想到跑步，心臟就跟肌肉一樣，是需要訓練的。我生了這麼多的病，最大體悟就是，醫生和藥物只能幫我殺死病菌或把器官拿掉，健康終究是要靠自己的免疫力，我的內心告訴自己「要自救」。
不久後我退休，就加入宜蘭的跑團，一開始只有6、7個人在跑，到現在增加到6、70個人，大家差不多4、50歲左右，跟我兒子女兒差不多，只有我是年紀最大的。
一開始跑步，真的很累，跑完我的血壓很低，眼前一片花，幾乎看不到。肌肉也很痠，所以按摩槍、按摩球、按摩棒那些放鬆器具我都有。雖然累，但是跑友一直鼓勵我，常常來揪跑步，跑完之後的快感讓人身心愉悅。剛開始的時候不想跑，但是跑起來就不想停了。
我不喜歡在跑步機上跑步，喜歡跑戶外，空氣好，看看風景、與人交流，快樂得多。除了固定和跑團一起練跑，我也常常一個人跑，每週至少跑3天。另外，我和老婆也在上重訓課，加強下半身肌肉，訓練核心肌力。
去年報了台北馬的半馬，教練問我有沒有目標？我說我這個年紀，當然是健康第一啊，但其實我的心裡面還是有渴望，希望更進步，破自己PB（個人最佳紀錄）。賽前的練習，教練不知道是覺得我跟不上，還是看到我身體有什麼狀況，把我降到比較慢的分組。我一直沒跟他說，我希望破2（2小時內完賽）。
比賽當天，我擠到起跑線的最前面出發，一直維持530的速度（5分30秒跑完1公里），途中有很多跑友超車，但沒關係，我還是以自己穩定的速度跑下去，結果最後成績是1小時58分，成功破2，也破了PB，我非常高興。以半馬來說，破2是一個門檻，我接下來的目標就是破百（100分內完賽）。
穩定中求進步，是我一生的信念。當穩定和進步衝突的時候，很多人選穩定，我選進步。我認為，人都要有一個相信，相信什麼，你就會去做，當你相信以後，就會形成動力。
我相信人類是會進步的，我最怕聽到別人講說「我30年前就這樣了，我怎麼改？」我也怕聽到年輕人說「我就只能這樣了」，我是一個不安於現況的人，一定要隨時督促自己進步。我已經退休了，沒有什麼其他事情可以進步，唯一的進步就是讓身體更好。
只要我還能跑，就代表我的健康還可以，我要看我能跑到什麼時候，希望就這樣一直跑下去。
每一個人都只來這個世界一次，我在年輕的時候就告訴自己，要寫出精采的人生，這是我一輩子的願望。
（陳鴻／71歲／宜蘭人／銀行業退休）
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