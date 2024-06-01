台北艾麗酒店buffet撂下去！800元牛排吃到飽　旅展5吃到飽優惠PK

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台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店LA FARFALLA義式餐廳每週五、六、日限時供應的肉食主義現切牛排吃到飽下午餐，於下午茶時段，現切牛排、啤酒雞與豬肋排等肉類佳餚無限享用，因而受到眾多賓客喜愛，每到旅展期間便引起搶購熱潮，今年線上旅展推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人餐券」，售價1,599元，相當於67折優惠，等於每人才800元就能狂享牛排吃到飽。
LA FARFALLA義式餐廳也首度推出「商業午餐單人美食券」，以43折、每張799元的優惠，與The Terrace大廳酒吧的「艾麗犇犇單人美食券」，可享台式紅燒牛肉麵或紐西蘭牛肉漢堡擇一，每張499元。台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店並同步推出凡於本次線上旅展消費滿1萬元，即享「大廳酒吧單人酌酒小食及軟性飲品一份」抽獎機會。
不僅飯店，旅行社攤位買氣也熱。可樂旅遊表示，旅展第二天展場銷售較去年同展同期約成長25%，其中又以日本最為熱烈，其次為歐洲、韓國、越南、泰國。因暑假將近，適合親子共遊、主題樂園的商品也相當熱門，此次旅展可樂旅遊優惠相當多元、有感，因此包含歐美長程線的行程詢問度也非常高。
🔴飯店自助餐廳旅展優惠餐券整理：
📍台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店LA FARFALLA義式餐廳（僅有線上旅展）
每週五、六、日的下午餐時段推出「肉食主義現切牛排吃到飽」活動，此次於線上旅展開賣「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人餐券」，售價1,599元，相當於67折優惠，等於每人才800元。
📍遠東Café自助餐廳（線上與現場同步）
包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，套組最低優惠至73折，原價1,188元的下午茶每位僅需920元，原價2,068元的自助午、晚餐，最低也只要1,430元起。
📍50樓Café自助餐（線上與現場同步）
新北最高「50樓Café自助餐」平日自助午/晚餐10客券，最低74折起，原價1萬2090元、特價8950元，享74折，平均每客才895元。
📍台北君悅酒店凱菲屋（線上與現場同步）
展場限定「凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券」，每套3張、原價2萬2176元，優惠價每套1萬6200元、約73折，等於每人1350元。週一至週四平日晚餐每位現場加價200元，週五晚間、六日及例假日每位加價550元。
📍台北君悅酒店「彩」日本料理自助餐（線上與現場同步）
台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折，等於每人1250元，平日午餐適用。週一至週四晚餐每位加價100元，週五、六日及假日晚餐使用，每位加價550元。