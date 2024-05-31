台灣人真有錢！台北旅展首日500萬刷手來了 掃貨2飯店吃到飽餐券
2024TTE台北旅展（第18屆台北國際觀光博覽會）今日（31）日正式開展，將至6月3日共為期四天，地點為台北世貿一館。此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，也有多家飯店參與，尤其所推出的餐券，更是每年「百萬刷手」緊盯的目標，今日才開展第一天，台北遠東香格里拉飯店與台北君悅酒店就傳出已有客人下單，分別豪擲兩百萬與五百萬元購買餐券。
記者葉盛耀/綜合報導
今年有到TTE旅展現場參與的星級飯店，包含台北遠東香格里拉飯店與台北君悅酒店，而旅展首日的百萬刷手，也出現在這兩家飯店。台北君悅酒店提到，該顧客為企業客戶，今日下午於旅展現場總共下單五百萬，所買的項目主要是凱菲屋與彩日本料理兩家自助餐廳所推出的優惠票券，有最低73折起的折扣。
至於台北遠東香格里拉則是攜手同集團的台南遠東香格里拉與位在新北的50樓Café，推出多樣化餐券，其中台北遠東香格里拉的遠東Café自助餐廳，一直是人氣吃到飽餐廳，此次推出最低73折優惠，同樣也吸引百萬刷手下單了兩百萬。
🔴兩家飯店自助餐廳旅展優惠餐券資訊
📍遠東Café自助餐廳
包含午、晚餐、下午茶等豐富選擇，套組最低優惠至73折，原價1,188元的下午茶每位僅需920元，原價2,068元的自助午、晚餐，最低也只要1,430元起。
📍50樓Café自助餐
新北最高「50樓Café自助餐」平日自助午/晚餐10客券，最低74折起，原價1萬2090元、特價8950元，享74折，平均每客才895元。
📍台北君悅酒店凱菲屋
展場限定「凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券」，每套3張、原價2萬2176元，優惠價每套1萬6200元、約73折，等於每人1350元。週一至週四平日晚餐每位現場加價200元，週五晚間、六日及例假日每位加價550元。
📍台北君悅酒店「彩」日本料理自助餐
台北君悅「彩」日本料理自助餐「平日超值午餐四人券」原價6,512元，優惠價5,000元、約77折，等於每人1250元，平日午餐適用。週一至週四晚餐每位加價100元，週五、六日及假日晚餐使用，每位加價550元。