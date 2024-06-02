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普吉島泰嗨／最長「玻璃天空步道」坐擁攀牙灣絕景　空中豪華露營

▲台灣免簽直飛普吉島最新景點，泰國最長Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道，長180公尺、高80公尺漫步在雲端，空中豪華露營坐擁「泰國小桂林」安達曼海與攀牙灣絕景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣免簽直飛普吉島最新景點，泰國最長Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道，長180公尺、高80公尺漫步在雲端，空中豪華露營坐擁「泰國小桂林」安達曼海與攀牙灣絕景。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/普吉島報導

暌違20年台灣「直飛普吉島」開航增班每週飛三天，加上泰國免簽延長，趁最划算又方便的時候造訪普吉島最新景點，泰國最長「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」，長180公尺、高80公尺的透明走道讓你漫步在雲端，坐擁有「泰國小桂林」之稱的攀牙灣絕景，還能來個空中豪華露營，把安達曼海景矗立的奇岩異石，盡收眼底。

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2023年12月才開幕的「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」，耗時近2年、斥資約1億6500萬泰銖打造「泰國最長空中步道」，在近海一處車程30分鐘的山上，建造海拔80公尺高、長180公尺的玻璃走道。套上特殊鞋套步入全透明的玻璃步道，視線輕鬆就能穿過安全玻璃，透視大片翠綠山坡上的一棟棟小房子，腳下風光一覽無遺。

▲《NOWnews今日新聞》記者帶你搶先看泰國最新景點，普吉島「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者帶你搶先看泰國最新景點，普吉島「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全玻璃的天空步道可是有海拔80公尺高、長180公尺，挑戰觀光客膽量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全玻璃的天空步道可是有海拔80公尺高、長180公尺，挑戰觀光客膽量。（圖／記者蕭涵云攝）
一轉身，藍天白雲還被映照在玻璃步道上，讓人有如漫步在雲端，十分夢幻！走在「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」上，抬頭便可見180度全景的寬闊攀牙灣，把安達曼海景矗立的奇岩異石，盡收眼底。對不少觀光客來說，這裡可是相當挑戰膽量的景點，有人換好鞋套，卻遲遲不敢踏出腳步，或是得時時刻刻抓緊扶手才敢前進。

而《NOWnews今日新聞》記者親自體驗，剛開始踩上步道，的確感到腳底有些癢癢的不安感，加上時不時吹來的風，讓人更感到刺激，不過一眼看不完的絕景近在眼前，實在顧不得猶豫便邁開步伐，先狂拍美照再說。記者途中還遇上膽大的外國遊客，不只沒在怕、還輕鬆地小跑步起來，相當愜意。

▲附設咖啡廳的「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」，山景與海景一次擁有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲附設咖啡廳的「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」，山景與海景一次擁有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不敢體驗走在美景裡的天空步道，也可以鎖定情侶必拍的絕佳角度，一樣輕鬆擁有攀牙灣絕景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不敢體驗走在美景裡的天空步道，也可以鎖定情侶必拍的絕佳角度，一樣輕鬆擁有攀牙灣絕景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日出時刻是「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」最美的時候。（圖／燦星旅遊提供）
▲日出時刻是「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」最美的時候。（圖／燦星旅遊提供）
「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」每日最美的時刻，一定要推薦上午約6:15左右看日出，只要造訪園區附設的咖啡廳，就能邊喝特調飲料、好好享受美景；業者更在「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」旁，打造了擁有專屬游泳池的景觀住宿區，最吸引人的莫過於能夠眺望海景的空中豪華帳篷，躺在床上就能看見攀牙灣，一覺醒來日出就在你腳邊；同時還有森林帳篷、獨棟別墅等，4種房型、共有52間住宿選擇，最便宜每晚5555泰銖起還含早餐。

▲玻璃步道旁打造空中豪華帳篷，在美景中醒來超享受。（圖／記者蕭涵云攝）
▲玻璃步道旁打造的空中豪華帳篷，睡在美景中超享受。（圖／記者蕭涵云攝）
▲少見能眺望海景的空中豪華露營，住宿裝備也很Chill。（圖／記者蕭涵云攝）
▲少見能眺望海景的空中豪華露營，住宿裝備也很Chill。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在這兒一覺醒來，攀牙灣的絕景日出就在你腳邊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在這兒一覺醒來，攀牙灣的絕景日出就在你腳邊。（圖／記者蕭涵云攝）
據飯店經理Bou Mr Kritsanakatn Ngenpea向《NOWnews今日新聞》透露，「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」原本只是老闆退休後的夢想，「希望有個睡醒就能看到美景的安靜地方」；後來想讓更多人也能擁有這享受，但只蓋飯店又很可惜，便乾脆打造這座天空步道，讓大家只要喝喝咖啡也能輕鬆體驗。店經理更推薦：「大家不要害怕，天空步道的玻璃可是每平方公尺承重500公斤，相當安全。」開幕才近半年的天空步道，現在人潮還不多，現在就直飛普吉島衝一波朝聖吧。

Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道 資訊
地址：9, 9, Khlong Khian, Takua Thung District, Phang-nga 82130
時間：上午6:00至晚上7:00
電話：+66 76 429 965
門票：成人500泰銖（含300泰銖飲料折抵）、身高130cm以下學生兒童300泰銖（含100泰銖飲料折抵）、60cm以下免費入場
官網

▲全透明的「玻璃天空步道」讓人輕鬆走近美景，攀牙灣的奇岩異石盡收眼底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全透明的「玻璃天空步道」讓人輕鬆走近美景，攀牙灣的奇岩異石盡收眼底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲好像走在空中，腳下也處處是風景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲好像走在空中，腳下也處處是風景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡廳視野也十分遼闊，懼高的人也可悠閒眺望天空步道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡廳視野也十分遼闊，懼高的人也可悠閒眺望天空步道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開幕近半年的天空步道，現在人潮還不多，直飛普吉島衝一波朝聖吧。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開幕近半年的天空步道，現在人潮還不多，直飛普吉島衝一波朝聖吧。（圖／記者蕭涵云攝）

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