普吉島泰嗨／最長「玻璃天空步道」坐擁攀牙灣絕景 空中豪華露營
暌違20年台灣「直飛普吉島」開航增班每週飛三天，加上泰國免簽延長，趁最划算又方便的時候造訪普吉島最新景點，泰國最長「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」，長180公尺、高80公尺的透明走道讓你漫步在雲端，坐擁有「泰國小桂林」之稱的攀牙灣絕景，還能來個空中豪華露營，把安達曼海景矗立的奇岩異石，盡收眼底。
記者蕭涵云/普吉島報導
2023年12月才開幕的「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」，耗時近2年、斥資約1億6500萬泰銖打造「泰國最長空中步道」，在近海一處車程30分鐘的山上，建造海拔80公尺高、長180公尺的玻璃走道。套上特殊鞋套步入全透明的玻璃步道，視線輕鬆就能穿過安全玻璃，透視大片翠綠山坡上的一棟棟小房子，腳下風光一覽無遺。
一轉身，藍天白雲還被映照在玻璃步道上，讓人有如漫步在雲端，十分夢幻！走在「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」上，抬頭便可見180度全景的寬闊攀牙灣，把安達曼海景矗立的奇岩異石，盡收眼底。對不少觀光客來說，這裡可是相當挑戰膽量的景點，有人換好鞋套，卻遲遲不敢踏出腳步，或是得時時刻刻抓緊扶手才敢前進。
而《NOWnews今日新聞》記者親自體驗，剛開始踩上步道，的確感到腳底有些癢癢的不安感，加上時不時吹來的風，讓人更感到刺激，不過一眼看不完的絕景近在眼前，實在顧不得猶豫便邁開步伐，先狂拍美照再說。記者途中還遇上膽大的外國遊客，不只沒在怕、還輕鬆地小跑步起來，相當愜意。
「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」每日最美的時刻，一定要推薦上午約6:15左右看日出，只要造訪園區附設的咖啡廳，就能邊喝特調飲料、好好享受美景；業者更在「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」旁，打造了擁有專屬游泳池的景觀住宿區，最吸引人的莫過於能夠眺望海景的空中豪華帳篷，躺在床上就能看見攀牙灣，一覺醒來日出就在你腳邊；同時還有森林帳篷、獨棟別墅等，4種房型、共有52間住宿選擇，最便宜每晚5555泰銖起還含早餐。
據飯店經理Bou Mr Kritsanakatn Ngenpea向《NOWnews今日新聞》透露，「Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道」原本只是老闆退休後的夢想，「希望有個睡醒就能看到美景的安靜地方」；後來想讓更多人也能擁有這享受，但只蓋飯店又很可惜，便乾脆打造這座天空步道，讓大家只要喝喝咖啡也能輕鬆體驗。店經理更推薦：「大家不要害怕，天空步道的玻璃可是每平方公尺承重500公斤，相當安全。」開幕才近半年的天空步道，現在人潮還不多，現在就直飛普吉島衝一波朝聖吧。
Beyond Skywalk Nangshi玻璃天空步道 資訊
地址：9, 9, Khlong Khian, Takua Thung District, Phang-nga 82130
時間：上午6:00至晚上7:00
電話：+66 76 429 965
門票：成人500泰銖（含300泰銖飲料折抵）、身高130cm以下學生兒童300泰銖（含100泰銖飲料折抵）、60cm以下免費入場
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