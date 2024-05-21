燦星X台灣虎航今「直飛普吉島」！直擊開航載客率9成：提早過暑假
燦星旅遊X台灣虎航今（21）日「直飛普吉島」首發團出發，《NOWnews今日新聞》現場直擊，業者表示開航「載客率9成」，不少旅客趁首航優惠攜家帶眷，提早過暑假。燦星旅遊今起將增班每週二、四、六出發，週飛3天「午去晚回」直達普吉島；首波迎合暑假年輕人出國及親子旅遊需求，端出跳島旅遊、主題樂園等重點行程。並預告5月台北國際觀光博覽會TTE旅展，還將下殺「出國免兩萬」等多種普吉島行程搶客。
記者蕭涵云/桃園報導
燦星旅遊總經理殳蓁蓁一身喜氣現身桃園國際機場，懷著愉悅心情帶領「直飛普吉島」首發團「回娘家」，曾在悅榕集團服務19年的她，受訪時表示經過2023年成功經驗，今起將由去年一週飛兩班、增至今年一週飛三班，每週二、四、六出發，全年將運送超過萬名台灣旅客直達普吉島旅遊。殳蓁蓁特別分享，航班時間特別選擇「午去晚回」，可方便全台灣民眾出國。
擁有豐富觀光資源的普吉島，發展得早、旅遊面向也十分齊全，除了優美的大自然風景、豐富水上活動、在地美食中更不乏多樣受《米其林指南》必比登推薦的街邊小吃，相當適合不同年齡層、不同興趣的民眾前往。
燦星旅遊開航迎合即將而來的暑假檔期，聚焦年輕人出國及親子旅遊需求，主推攀牙灣007島、割喉島、珊瑚島及大小PP島等跳島旅遊，還有開幕不到2年的「安達曼達水上樂園」、「夢幻嘉年華Carnival Magic」兩大主題樂園；造訪2023年新開幕的「Beyond Skywalk Nangshi」泰國最長天空步道、Yona Beach Club海上漂浮俱樂部等重點行程，相當吸睛。
燦星旅遊總經理殳蓁蓁透露：「尤其泰國免簽延長消息一出，增加了至少2成訂單」；她還觀察到現在旅客下訂兩極化，「今天有收到5月30日出發的預定，至今最遠10月份也有訂單進來」。行程能住2晚Banyan Tree的高價團，其實「每人團費才3、4萬，也賣得業績很好」；而5月31日即將迎接台北國際觀光博覽會TTE旅展，燦星旅遊也預告，將提供「出國免兩萬」等多種普吉島行程，供民眾更多元化的選擇。
因應暑假出遊旺季，Klook將於5月23日至6月6日強推一連兩週的線上旅展優惠，每日上午11點準時瘋搶日本環球影城、曼谷水上市場一日遊、首爾樂天世界等「買一送一」票券；還有超狂10元東京哈利波特影城、峴港巴拿山一日遊優惠；首次下單並訂購指定日韓泰eSIM，輸入限量優惠碼「NEWTWSIM」，就有免費獲得五天每日500MB的eSIM一張及「全球商品88折」等超殺優惠。