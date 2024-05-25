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台灣曾天天飛泰國普吉島！遇「意外翻轉」飛機停20年：虎航搶頭香

▲台灣虎航去年搶頭香開航「桃園－普吉島」，是疫後第一家「直飛普吉島」的國籍航空。其實台灣人曾十分熱愛有「泰國的珍珠」美稱的Phuket，直到2004受南亞海嘯影響「意外翻轉」停飛20年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣虎航去年搶頭香開航「桃園－普吉島」，是疫後第一家「直飛普吉島」的國籍航空。其實台灣人曾十分熱愛有「泰國的珍珠」美稱的Phuket，直到2004受南亞海嘯影響「意外翻轉」停飛20年。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/普吉島報導

繼曼谷廊曼後，台灣虎航2023搶頭香正式開航「桃園－普吉島」航線，成為飛往泰國的第二個航點；同時也是疫後第一家「直飛普吉島」的國籍航空。消息一出，不少民眾回憶起，其實台灣人曾經十分熱愛普吉島，當時天天都有直航飛機出發到「泰國的珍珠」美稱的Phuket，沒想到受南亞海嘯影響「意外翻轉」，飛機竟然一暫停直飛就是整整20年。

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早在20年前，泰國普吉島幾乎是台灣民眾暑假嚮往的熱門景點。發展得早的普吉島，擁有得天獨厚的觀光資源，搭配豐富水上活動，吸引眾多觀光客造訪；連現在大家熟悉的菲律賓長灘島、越南富國島都只能算是後起之秀。回憶起當時普吉島有多夯？從台灣出發可是有中華航空、長榮航空的直飛班機可以選擇，還天天都有航班可以飛，算是相當方便。

▲普吉島跳島行程十分受歡迎，圖為海水顏色相當清澈的珊瑚島。（圖／記者蕭涵云攝）
▲普吉島跳島行程十分受歡迎，圖為海水顏色相當清澈的珊瑚島。（圖／記者蕭涵云攝）
然而，台灣時間2004年12月26日清晨8時58分55秒，位於北緯3.298度，東經95.779度，印尼蘇門答臘西北方的海底斷層帶，約30公里之地殼深處，發生規模9.0的「印度洋大地震」，進而引發全球震驚的「南亞海嘯」事件。而普吉島也因此受到重創，以芭東區和卡馬拉區受災最為嚴重。

南亞海嘯普吉島總計超過5000人罹難、8000多人受傷，還有數以千計的人至今下落不明。當地政府為緬懷海嘯受難者，還在卡馬拉區建造了普吉海嘯紀念公園（Tsunami Memorial Park）。

▲查龍寺是普吉島上最宏偉、最華麗的佛寺。（圖／記者蕭涵云攝）
▲查龍寺是普吉島上最宏偉、最華麗的佛寺。（圖／記者蕭涵云攝）
海嘯當時由於情況嚴重，不只台灣航空公司立即全面停飛航線，麗星郵輪普吉島航線為求安全也改走蘭卡威；不少人還因為搞不清楚東南亞海島國家的地理位置，連相距甚遠的印尼峇里島也有受到消費者退團影響。更始料未及的是，台灣暫停直飛泰國普吉島後，竟然一停就是整整20年。

如今好不容易也挺過了新冠肺炎疫情，台灣由虎航搶頭香成為疫後第一家「直飛普吉島」的航空公司。更從去年一週飛兩班、增至今年一週飛三班，每週二、四、六出發，全年將運送超過萬名台灣旅客直達普吉島旅遊；加上泰國政府免簽措施延長半年，本週開航的燦星旅遊首發團達「載客率9成」，也已出發抵達普吉島。

▲世界上第一個「Yone Beach Club 海上漂浮俱樂部」，擁有360度無敵海景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲世界上第一個「Yone Beach Club 海上漂浮俱樂部」，擁有360度無敵海景。（圖／記者蕭涵云攝）
除了主打大小PP島、攀牙灣007島、割喉島、珊瑚島等跳島行程，玩翻亞洲最大「安達曼達水上樂園」、9項金氏世界紀錄的「夢幻嘉年華樂園」，還可造訪無訓練節目的人道環保大象體驗營、泰國最大最高的Beyond Skywalk Nangshi空中步道、Yona Beach Club 海上漂浮俱樂部等新興活動與景點。

▲榮獲9項金氏世界紀錄的「Carnival Magic夢幻嘉年華樂園」，擁有浮誇燈飾造景及世界最大爆米花機等設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲榮獲9項金氏世界紀錄的「Carnival Magic夢幻嘉年華樂園」，擁有浮誇燈飾造景及世界最大爆米花機等設計。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》隨燦星旅遊首發團搶先抵達泰國普吉島，直擊當地目前歐美遊客眾多，記者採訪當地國泰旅遊集團普吉島分公司業務總監陳威年，他表示自從台灣取消直飛航班後，需靠轉機才能造訪普吉島，對旅客來玩的意願影響非常大；今年雖然不只台灣虎航X燦星旅遊每週增至三班、還有泰國獅子航空從台北飛普吉島也有一週兩班，不過「目前台灣遊客也只有20年前的兩～三成左右，另外中國客僅復甦三成、歐洲客則有五成左右」。相當期待台灣直飛普吉島復飛後所帶來的觀光商機。

▲《NOWnews今日新聞》記者直擊普吉島上，現以歐美旅客佔多數。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者直擊泰國普吉島上，現以歐美旅客佔多數。（圖／記者蕭涵云攝）

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