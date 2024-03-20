直飛普吉島增班！燦星x虎航「每人19900」成行　5/21起每週飛三天

我是廣告 請繼續往下閱讀
燦星國外團體旅遊收入於去年同期成長14倍，以東北亞佔比最高為70.54%，其中日本高達到96%，新開包機直飛航線高知、秋田佔了近40%；東南亞佔19.78%，普吉島的部分更是佔比51.29%。殳蓁蓁透露，普吉島去年的成行率近九成，且7月以後快速成長，凸顯市場對直飛航班的需求與潛力。
去年深入普吉島後，也發掘不少全新景點，殳蓁蓁直呼，「雖然日本要去，但泰國也有很多夢幻嘉年華、絕美海灘等，相當值得一看」，而今年即將一週三班直飛，殳蓁蓁更有信心對台灣虎航喊出「去年兩班、今年三班，明年天天daily飛！」而台灣虎航營業部王經理也在記者會上回應，與燦星旅遊的合作越來越密切，今天先聚焦普吉島，但透露「滿壘」情況真的可期，會一起把航線做好做滿做大。
燦星旅遊國際旅行社產品部副總經理羅俊英，更分享了旅客最在意的多項重要資訊，首先每週直飛增至三班，航班時間「午去晚回」可說是非常有誠意，一抵達當地就能展開行程，他並透露，今年行程將注重PP島、攀牙灣、007島等跳島旅遊，還將安排「安達曼達水上樂園」、「夢幻嘉年華Carnival Magic」兩大主題樂園，雙雙都是年資不到2歲的新興旅遊景點，非常值得造訪。
燦星旅遊結合悅榕集團旗下的酒店，率先祭出5月21日首發團「普吉泰經典」，保證入住4晚悅榕集團度假村，還有雙五星酒店晚宴、攀牙灣輕鬆度假5日，而且「無購物」標配行程，每人29900元起，早鳥報名3月31日前「第二人現折10000元」；而「就愛普吉」方案入住Cassia Phuket普吉悅槤酒店自由行5天，每人更只要19900元起。
根據統計，2023年全年國人出境泰國的總人次達到777,326位，位列第五。喜愛到東南亞旅遊的民眾，還可參考新加坡航空旗下低成本航空「Scoot 酷航」現也有便宜機票大促銷，「最低2388元」就出國，來回機票含稅4776元超甜。飛日本東京機票3188元起、北海道則是3588元起，而飛南韓首爾低至2588元起、新加坡只要2388元起單程含稅票價，即日起至3月25日開搶，超早鳥優惠玩到明年2025年3月29日。