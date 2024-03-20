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酷航促銷「最低2388元」出國！來回含稅4776便宜機票　飛東京3188

▲新加坡Scoot酷航便宜機票促銷「最低2388元」出國，來回機票含稅4776元超甜，日本東京3188元起、南韓首爾2588元、新加坡2388元單程含稅票價，早鳥優惠玩到明年3月。（圖／酷航提供）
▲新加坡Scoot酷航便宜機票促銷「最低2388元」出國，來回機票含稅4776元超甜，日本東京3188元起、南韓首爾2588元、新加坡2388元單程含稅票價，早鳥優惠玩到明年3月。（圖／酷航提供）

記者蕭涵云/綜合報導

新加坡航空旗下低成本航空「Scoot 酷航」現有便宜機票大促銷，「最低2388元」就出國，來回機票含稅4776元超甜。​飛星日韓最低2388元起，日本東京機票3188元起、北海道則是3588元起，而飛南韓首爾低至2588元起、新加坡只要2388元起單程含稅票價。即日起至3月25日開搶，超早鳥優惠玩到明年2025年3月29日。

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新加坡低成本航空「Scoot 酷航」正推出便宜機票大促銷，主打最低票價2388元​起就能飛往東京 、墨爾本、檳城等26個航點，旅遊地區跨日韓東南亞、最遠到澳洲，即日起至3月25日開搶，超早鳥優惠指定旅遊期間為2024年5月1日至2025年3月29日。

▲日本曾出現百年房貸，可把債務轉移至下一代，以「代際借貸」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲酷航機票促銷「最低2388元」出國！來回含稅最低4776元超便宜，飛日本東京3188元單程未稅。（示意圖／NOWnews資料照）
幫大家試算，這波酷航促銷最划算機票只要「最低2388元」就出國，「來回機票含稅4776元」票價有夠甜。國人最愛旅行目的地日本，飛東京機票3188元起單程含稅、北海道札幌則是3588元起單程含稅，造訪南韓首爾機票低至2588元起單程含稅、新加坡只要2388元起單程含稅；最貴飛澳洲雪梨、墨爾本也只要6088元起單程含稅。

較特別的是，這次非酷航閃促優惠，促銷開賣時間難得長達一週，而且連豪華經濟艙也有促銷價格，相較上述提到酷航經濟艙機票「最低2388元」、豪經艙機票「最低竟才3888元」，而經濟艙最便宜「來回機票含稅4776元」、豪經艙最便宜「來回機票含稅也只要7776元」，舒適飛出國更沒荷包壓力了。

▲Fly AirAsia廉航2024促銷優惠，限時5小時「台北－沙巴」單程未稅0元機票搶嘸別哭，一次整理台北直飛泰國曼谷或清邁、菲律賓馬尼拉等地，「單程未稅588元起」便宜機票。（圖／翻攝自Fly AirAsia FB）
▲亞洲低成本航空AirAsia一口氣開賣日本三航線下殺888元起便宜機票，搶攻東北亞市場。（圖／翻攝自Fly AirAsia FB）
昨天亞洲低成本航空AirAsia也為進軍東北亞，精選台灣民眾最愛的日本三航線同步開賣「下殺888元起便宜機票」，5月31日首航的「台北－東京（成田）」特賣1888元起，全新「台北－沖繩」航線888元起、與「高雄－東京（成田）」1888元起，都是今年6月16日起可預訂，上述皆為單程未稅價格。

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