歐冠／決賽2日凌晨開踢！14冠皇馬VS多特蒙德　巔峰之戰重點一覽

皇馬隊史第15次歐冠稱王！近7次進決賽全數奪冠　相關成就一次看

▲皇馬奪得隊史第15冠，Luka Modric等隊內名將都拿下生涯的第6次歐冠冠軍，追平Francisco Gento Lopez，並列史上第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲皇馬奪得隊史第15冠，Luka Modric等隊內名將都拿下生涯的第6次歐冠冠軍，追平Francisco Gento Lopez，並列史上第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

歐洲冠軍聯賽（簡稱歐冠）決賽今（2）日台灣時間凌晨落幕，西甲豪門皇家馬德里以2：0擊敗德國勁旅多特蒙德，隊史第15次捧起歐冠獎盃。最為賽事史上最成功的俱樂部，皇馬在最近7次進入歐冠決賽都捧起了冠軍，隊史第15次歐冠捧盃、「魔笛」Luka Modric等隊內4將生涯6次以球員身份奪冠，他們團隊和個人都寫下了一堆驚人的成就和數字。

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今年歐冠在英國倫敦溫布利球場進行，此役上半場賽事比較膠著，下半場第73分鐘，Dani Carvajal頭槌破網，為皇馬首開紀錄，之後在第82分鐘，皇馬利用多特蒙德失誤，Vinicius Junior在禁區射門得手，終場就以2：0摘下歐冠冠軍。

皇馬單季55勝2敗　展現統治力

皇馬主帥Carlo Ancelotti賽後表示，今天球隊在艱難地進入到中場，自己是和球員說了一些事情，「多特蒙德當時想要怎樣踢球已經很明確了，他們也做得非常好，我們則是需要找到好的平衡點去面對他們的攻防轉換。（下半場）改變陣型對我們有幫助，這使得我們在中場後獲得了更高的專注。情況變得很順利，球隊的態度也更好了。 」

根據數據統計，皇家馬德里本季一共經歷了55場比賽，只吞下2場敗績，對手全都是馬德里競技。而皇馬上一次單季只輸了2場還是在1931/32賽季，當時他們分別輸給了馬德里國民和拉科魯尼亞，但那時候只有30場賽事。

皇馬第15冠　新世紀以來7進歐冠全數捧盃

在擊敗多特蒙德後，皇馬奪得了隊史第15座歐冠冠軍，Toni Kroos、Luka Modric、Carvajal、Nacho等名將都拿下6次歐冠冠軍，追平Francisco Gento Lopez，並列史上第一。

自21世紀以來，皇馬從未輸過任何一次歐冠決賽，7次打進決賽，7次奪冠，考慮到歐冠舞台的超高強度競爭水平，這也將成為相當不可思議的一項紀錄。

▲今年的歐冠決賽由西甲豪門皇家馬德里對上德國勁旅多特蒙德，皇馬靠著Dani Carvajal 、Vinicius Junior先後破網，終場就以2：0擊敗多特，順利收下隊史第15座歐冠冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的歐冠決賽由西甲豪門皇家馬德里對上德國勁旅多特蒙德，皇馬靠著Dani Carvajal 、Vinicius Junior先後破網，終場就以2：0擊敗多特，順利收下隊史第15座歐冠冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
皇馬歐冠相關成就Q&A統整

⚽皇馬獲得過多少個UCL冠軍？

他們現在已經贏得了15座歐冠冠軍，比其他球隊都多。

⚽皇馬參加過幾次歐冠決賽？

皇馬隊史18次闖入歐冠決賽，創下歐冠紀錄。這比身後的另外2支豪門球隊拜仁慕尼黑和AC米蘭多了7次，這2支球隊都是11次打進決賽。

⚽皇馬在歐冠決賽輸過嗎？

他們在歷史上曾3度輸掉歐冠決賽，分別是1962年、1964年和1981年。

C羅隨皇馬贏得了多少個歐冠冠軍？

「C羅」Cristiano Ronaldo生涯隨皇馬4次奪得歐冠冠軍，分別是在2013-14、2015-16、2016-17 和 2017-18賽季奪冠。

⚽皇馬在歐冠對上多特蒙德的戰績是多少？

皇馬對多特蒙德的戰績為15戰7勝5平3敗。

⚽皇馬在什麼時候連續5年奪得歐冠冠軍？

從1955年到1960 年，皇家馬德里連續5年成為歐洲冠軍。在前11年中，有8年進入了決賽。


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