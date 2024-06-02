皇馬奪隊史第15座歐冠！Luka Doncic秀「77號球衣」　祝賀老東家

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在皇家馬德里成功拿下歐冠冠軍之後，社群上引來許多人發文祝賀，其中包含了西班牙總理Pedro Sanchez，他在賽後特別發文恭喜他們，並寫下：「恭喜皇家馬德里再次成為歐洲之王！第15次拿下歐冠冠軍，球隊和所有球迷都度過了這個精彩的賽季，你們簡直是勢不可擋。」
▲Luka Doncic過去在歐洲聯賽效力皇家馬德里，與「老佛爺」Florentino Perez Rodriguez私交甚篤，後者曾經來到NBA達拉斯獨行俠比賽現場看他。（圖／美聯社／達志影像）
Luka Doncic過去曾效力皇馬 歐冠賽後也發文慶祝
至於過去在歐洲聯賽效力皇家馬德里的Luka Doncic，也特別社群上發文祝賀，秀出自己皇馬的77號球衣，隨後也轉貼了皇馬奪冠的貼文。值得一提，Luka Doncic所率領的達拉斯獨行俠，也將在今年挑戰NBA總冠軍，這也是Doncic生涯首度在總冠軍賽舞台上亮相，他們的對手是東區頭號種子塞爾提克。今年的NBA總冠軍賽系列賽G1，將在台灣時間下週五（6/7）早上8：30分正式開打，雙方誰能拿下G1也備受矚目。
皇家馬德里今日以2：0擊退多特蒙德，也是皇馬隊史第15座的歐冠冠軍，自2016年以來，他們9年內已收下5座歐冠金盃，戰績相當輝煌，也遙遙領先歐洲五大聯賽各支豪門球隊。歐冠奪冠次數排名第2的意甲AC米蘭，過去曾拿下7次，至於英超利物浦、德甲拜仁慕尼黑則分別各奪冠6次。