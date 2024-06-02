歐冠／決賽2日凌晨開踢！14冠皇馬VS多特蒙德　巔峰之戰重點一覽

皇馬奪隊史第15座歐冠！Luka Doncic秀「77號球衣」　祝賀老東家

▲西甲豪門皇家馬德里稍早在歐冠決賽上以2：0擊敗多特蒙德，順利收下隊史第15座歐冠冠軍，賽後西班牙總理Pedro Sanchez、獨行俠一哥Luka Doncic等人也特地發文祝賀。（圖／美聯社／達志影像）
▲西甲豪門皇家馬德里稍早在歐冠決賽上以2：0擊敗多特蒙德，順利收下隊史第15座歐冠冠軍，賽後西班牙總理Pedro Sanchez、獨行俠一哥Luka Doncic等人也特地發文祝賀。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

歐洲冠軍聯賽（簡稱歐冠）今（2）日台灣時間凌晨正式開踢，由西甲豪門皇家馬德里對上德國勁旅多特蒙德，皇馬此戰順利擋下多特的攻勢，並靠著Dani Carvajal 、Vinicius Junior成功破網，終場就以2：0擊敗多特蒙德，順利收下本次歐冠冠軍。而在皇馬贏下歐冠之後，社群上不但有眾多西班牙球迷陷入瘋狂，也有許多人士特地發文祝賀，其中包含了西班牙總理Pedro Sanchez，與過去在歐洲聯賽，曾效力皇馬的NBA獨行俠一哥Luka Doncic。

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皇馬歐冠決賽2：0退多特　西班牙總理也發文祝賀

在皇家馬德里成功拿下歐冠冠軍之後，社群上引來許多人發文祝賀，其中包含了西班牙總理Pedro Sanchez，他在賽後特別發文恭喜他們，並寫下：「恭喜皇家馬德里再次成為歐洲之王！第15次拿下歐冠冠軍，球隊和所有球迷都度過了這個精彩的賽季，你們簡直是勢不可擋。」

▲Luka Doncic過去在歐洲聯賽效力皇家馬德里，與「老佛爺」Florentino Perez Rodriguez私交甚篤，後者曾經來到NBA達拉斯獨行俠比賽現場看他。（圖／美聯社／達志影像） ▲Luka Doncic過去在歐洲聯賽效力皇家馬德里，與「老佛爺」Florentino Perez Rodriguez私交甚篤，後者曾經來到NBA達拉斯獨行俠比賽現場看他。（圖／美聯社／達志影像）

Luka Doncic過去曾效力皇馬　歐冠賽後也發文慶祝

至於過去在歐洲聯賽效力皇家馬德里的Luka Doncic，也特別社群上發文祝賀，秀出自己皇馬的77號球衣，隨後也轉貼了皇馬奪冠的貼文。值得一提，Luka Doncic所率領的達拉斯獨行俠，也將在今年挑戰NBA總冠軍，這也是Doncic生涯首度在總冠軍賽舞台上亮相，他們的對手是東區頭號種子塞爾提克。今年的NBA總冠軍賽系列賽G1，將在台灣時間下週五（6/7）早上8：30分正式開打，雙方誰能拿下G1也備受矚目。

皇家馬德里今日以2：0擊退多特蒙德，也是皇馬隊史第15座的歐冠冠軍，自2016年以來，他們9年內已收下5座歐冠金盃，戰績相當輝煌，也遙遙領先歐洲五大聯賽各支豪門球隊。歐冠奪冠次數排名第2的意甲AC米蘭，過去曾拿下7次，至於英超利物浦、德甲拜仁慕尼黑則分別各奪冠6次。


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