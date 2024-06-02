大谷翔平跑出百盜＋敲安！ 山本由伸6局狂飆7K奪勝　道奇4：1落磯

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大谷翔平本場同樣擔任第2棒指定，首打席打成高飛球，遭到接殺出局，第2個打席選到四壞球保送上一壘。在下一棒隊友Freddie Freeman打擊時，大谷翔平在首球發動盜壘，成功站上二壘。完成本季第14次盜壘外，也跑出生涯第100次盜壘，加入鈴木一朗、松井稼頭央的行列，成為史上第3位在大聯盟跑出百盜的日本選手
大谷翔平的第3打席出現在第5局，遭到投手Cal Quantrill三振，在7局下的最後1個打席，瞄準投手失投的四縫線速球出手，打出中外野方向的一壘安打，本場總共3打數敲出1支安打，並選到1次四壞球保送，跑出1次盜壘，目前賽季打擊率些微下修至3成26。
山本由伸回神 犀利指叉球狂飆K
大谷翔平締造百盗里程碑的同時，上一戰面對辛辛那提紅人，主投5局失4分並吞下敗投的山本由伸在此役回神。雖然在2局上被敲出二壘安打後，由Brenton Doyle敲出帶有1分打點的犧牲高飛球，落磯先馳得點。
山本由伸除了4局投出三上三下，在後續的3、5、6局都有被敲出安打，但都能適時用犀利的指叉球飆K，為自己化解危機，沒有再丟掉分數。最終，靠著打線的安打支援下，道奇以4：1擊敗落磯，而山本由伸共6局被敲7支安打，僅失1分，繳出優質先發表現，並狂飆出7次三振，奪下本季第6勝，目前防禦率3.32。