呂珍九大走鐘！帥臉腫成麵龜「176公分變五五身」迷妹崩潰：哪位
南韓演員呂珍九是童星出身，因和IU演出電視劇《德魯納酒店》人氣爆棚，是不少迷妹心目中的男神，近來他出席導演金泰勇的新片《Wonderland》試映會，被發現整個人腫一圈，稜角分明的帥臉變得圓潤，引發網友們熱議，直呼他才一陣子沒有出現在螢光幕前，竟然變了個人，直呼：「哪位？」
記者吳昕蓓／綜合報導
金泰勇的新片《Wonderland》再次找來了老婆湯唯合作主演，還集結了孔劉、朴寶劍、秀智、崔宇植以及鄭有美等大咖演出，可以說是眾星雲集，首映會也有許多重量級演員到場觀賞，包括呂珍九、李準基、邊佑錫、高庚杓、鄭麗媛、任時完、金所炫、李清娥、徐玄等人，然而呂珍九的出現卻讓網友全都傻住。
呂珍九當天身穿白色上衣、黑色寬褲，搭配黑色外套，遮肉遮好遮滿，卻還是被網友發現身材高䠷的他變成五五身，不僅如此，雖然他將瀏海放下，整張臉卻還是圓了一圈，五官似乎沒有過去那麼立體，整個人看起來變得有些沈重，讓不少網友都忍不住直呼，「變成一個大叔」。
然而也有粉絲替呂珍九緩頰，「明顯是練壯了」、「之前是太瘦」、「應該是為戲練壯」。事實上，176公分的呂珍九過去對於身材管理十分要求，不止一次被發現衣服底下藏著精壯腹肌，還曾在節目上直接掀起衣服，害羞露出自己的六塊腹肌，也因此引發猜測，他是為了新作品增胖。