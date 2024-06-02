姆巴佩確定加盟皇馬！名記者透露下周官宣　早在2月就已做出決定

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為皇馬這隻傳統強權效力，可以說是眾多球員的夢想，而姆巴佩也不例外。自從11月宣布將離開巴黎聖日耳曼後，姆巴佩和皇馬的互動就沒有少過，也有不少傳言指出，姆巴佩可能將會強勢加盟皇馬。
不過礙於姆巴佩有約在身，若皇馬從中攔截需要付上大筆的轉會費，因此直到姆巴佩離開巴黎聖日耳曼後才出手搶人。名記者Romano發出的貼文中，寫道：「姆巴佩即將前往皇家馬德里，現在每份文件都已經簽約、蓋章並填寫完畢。在皇馬獲得歐洲冠軍聯賽的冠軍後，將在下周宣布姆巴佩的加入。」同時，Romano也補充道：「姆巴佩早在今年二月就已經做出了決定。」
曾帶隊橫掃法甲 皇馬豪華陣線再升級
姆巴佩最早效力於法甲的摩納哥，在2017年賽季被租借到同聯賽的巴黎聖日耳曼，展現優異的球技以及過人的體能，隨後被巴黎聖日耳曼買斷。前後為巴黎聖日耳曼效力7年，幫助球隊拿下6座法甲冠軍，4座法國盃冠軍，不過在近年的歐冠、歐霸等大型賽事，都沒能拿下冠軍，僅有在2019-20賽季拿下的亞軍是最佳成績，或許因而萌生轉隊念頭。
皇馬近年發掘潛力新秀有成，本次歐冠前場也以年輕的Vinicius Junior、Rodrygo Goes作為主戰箭頭，再加上去年從多特蒙德挖掘來的「全能中場」Jude Bellingham，在進攻能力方面早已經是名列前茅。如今在Kylian Mbappe的加入後，將能和Vinicius Junior、Rodrygo Goes形成恐怖的「三叉戟」，而Jude Bellingham也更能在中場放開身手，展現穿針引線功力，屆時皇馬的進攻能力將難以想像。