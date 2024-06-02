歐冠／決賽2日凌晨開踢！14冠皇馬VS多特蒙德　巔峰之戰重點一覽

姆巴佩降臨皇馬？Vinicius、Bellingham組最強三叉戟　打造新王朝

▲據傳法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）有望加盟西甲豪門皇馬，屆時可能將和新一代Vinicius Junior、Jude Bellingham組成豪華的進攻陣線，有望打造新一代王朝。（圖／NOWnews資料照）
▲據傳法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）有望加盟西甲豪門皇馬，屆時可能將和新一代Vinicius Junior、Jude Bellingham組成豪華的進攻陣線，有望打造新一代王朝。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

姆巴佩降臨皇馬？西甲豪門球隊皇家馬德里，在今（2）日凌晨的歐冠決賽，成功以2：0擊敗來自德甲的多特蒙德，奪下隊史第15座歐冠金盃。此外，眾多消息都指出巴黎聖日耳曼球星姆巴佩（Kylian Mbappe），非常有可能在今年夏天加入皇馬。倘若這項傳聞成真，Kylian Mbappe將和前場的Vinicius Junior、Rodrygo Goes組成進攻三箭頭搭配中場超級新星Jude Bellingham形成豪華的前場陣線，有望打造嶄新的皇馬王朝

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皇馬甫奪第15次歐冠　Mbappe有望加盟

皇馬本屆歐冠之旅在後半段難度極高，先是面對在英超4連霸的曼城，首回合雙方打平，並在第二回合戰到PK戰才驚險勝出；準決賽則是面對德甲霸主拜仁慕尼黑，首回合也在關鍵時刻逼平對手，在第二回合戰才以2：1擊退拜仁。

最終，在決賽以2：0擊敗德國勁旅多特蒙德，收下隊史第15座的歐冠冠軍，更在2016年以來的9年內獲得5冠，遙遙領先歐洲五大聯賽各支豪門球隊。更驚人的是，皇馬自21世紀以來，從未輸過任何一次歐冠決賽，7次打進決賽，7次奪冠。

錦上添花的是，早在今年2月就有西班牙體育媒體爆料，「忍者龜」Kylian Mbappe早已和皇馬達成共識，預計將簽下一紙5年的合約，平均年薪約為1500萬歐元（約合5.28億元新台幣）到2000萬歐元（約合7.05億元新台幣）。由於皇馬不願支付高額轉會費，因而選擇等待Kylian Mbappe成為自由球員後再出手，也就是今年的夏天。

▲今年的歐冠決賽由西甲豪門皇家馬德里對上德國勁旅多特蒙德，皇馬靠著Dani Carvajal 、Vinicius Junior先後破網，終場就以2：0擊敗多特，順利收下隊史第15座歐冠冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的歐冠決賽由西甲豪門皇家馬德里對上德國勁旅多特蒙德，皇馬靠著Dani Carvajal 、Vinicius Junior先後破網，終場就以2：0擊敗多特，順利收下隊史第15座歐冠冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
進攻三箭頭搭配Bellingham　破壞力驚人

皇馬本次歐冠以Vinicius Junior、Rodrygo Goes作為主戰箭頭，偶爾變陣將進攻型中場Jude Bellingham擺放到前場，以應對對手的防守佈陣。這3人組合也在比賽中奏效，Rodrygo Goes出賽12場比賽踢進5顆進球，而Vinicius Junior則是只在9場比賽就破門5次，並列本屆歐冠第5多進球數。

另一方面，近期才榮獲西甲最佳球員的超新星Jude Bellingham，一人就貢獻了4顆進球外加4次助攻，是皇馬前場進攻的重要組織核心。在這已經堪稱頂尖的進攻陣線上，若有Kylian Mbappe的加持，將會形成恐怖的「進攻三箭頭」，而Jude Bellingham也更能在中場放開身手，展現穿針引線功力，並時不時竄出前場進攻。

速度突破天際　再創皇馬王朝

除此之外，皇馬又以防守反擊著稱，在Kylian Mbappe的加入下，前場3人的腳程極快，對於任一隊的後防線來說，要處理皇馬的反擊，都會是極大的難題。皇馬在今年賽季堪稱是近期最佳，一共經歷了55場比賽，只吞下2場敗績，實在令人期待，今年夏天迎來Kylian Mbappe的加盟，能否再次打造嶄新的盛世皇朝。


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