黃仁勳欽點！通化夜市「阿婆水果攤」紅了　臨江街必吃名單一次看

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讓台灣夜市最佳代言人黃仁勳，演講中直接嗨讚「真的好吃」的通化夜市「阿婆水果攤」，現在可說是被全台網友瘋狂熱搜，吶喊「超越AI的小吃可以上市了」。不少網友分享「阿婆水果攤」環境乾淨，當季水果新鮮誘人，而日前黃仁勳被直擊在攤位上點了芒果青、蕃茄蜜餞跟芭樂，可說是真是內行饕客，都是早在網路上被讚爆的品項。
地址：台北市大安區臨江街40巷2號
時間：週五至週三17:30-21:00，週四公休
📌必比登推薦「御品元冰火湯圓」！超多名人指名愛吃
眾多名人都愛吃的「御品元冰火湯圓」，不只元宵節或冬至人潮滿滿，平日也是不少逛夜市民眾，飯後甜點的最佳選擇。手工現做的招牌湯圓有花生餡和芝麻餡料可選，主打的冰火湯圓則是在整碗刨冰上，直接放入6大顆熱呼呼的Q彈湯圓，再淋上酒釀、桂花蜜或檸檬汁，又冰又熱的特殊口感，帶來清爽酸甜，還獲得《米其林指南》必比登推薦。
地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號
時間：週日至週四18:00-23:30、週五18:00-00:00、週六17:30-00:00
📌「駱記小炒」必比登推薦常客！只賣6道菜圈粉無數
連續三年獲得《米其林指南》必比登推薦的「駱記小炒」，早已是熟門熟路的夜市咖必吃餐廳，菜單除了白飯、只有6道招牌菜，每桌幾乎都會點的炒牛肉、炒羊肉，一同炒入空心菜和沙茶醬，再來點微辣就是饕客標配；還有大火快炒出香氣的炒螺肉、炒蛤仔、炒蚋仔、炒豆芽，樣樣都是百來元卻超下飯，讓人胃口大開。
地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號
時間：週三至週一17:00-00:00，週二公休
📌等太久狂被罵還是要吃「梁記滷味」！必比登也推薦
每回走在通化夜市上，逛到交岔路口的激戰區，人潮最多的攤位一定有「梁記滷味」，三層櫃餐車上擺滿焦糖色澤的冰鎮冷滷，從鴨翅、鴨胗、雞脖子、豬尾巴、脆腸、雞心、牛肚到鴨舌，每樣都好誘人，別忘記還要配上甜不辣、滷豆腐、米血，真的是越啃越香、嘴巴停不下來。雖然老闆已經是快手在切，但還是常常因為生意太好被客訴「實在要等很久」，不過大家感覺是邊罵邊排隊，人都沒有減少耶。
地址：台北市大安區通化街39巷50弄33號
時間：週三至週一17:50-01:30，週二公休
📌必比登推薦！20年老店「雅口天香臭豆腐」
原名「天香臭豆腐」的20年老店，遷址後改名「雅口麻辣臭豆腐」專賣店，不只吃得到酥脆爆汁的臭豆腐，還能一起開吃夜市牛排。四四方方的臭豆腐炸得外表香酥，起鍋後往中間一戳、再塞入蒜蓉醬汁，讓豆腐孔洞吸飽滿滿醬料，搭配一旁的酸香泡菜，爽臭有勁！連《米其林指南》必比登也被收服。
地址：台北市大安區臨江街19-1號
時間：週一至週日16:30-01:30
📌人潮圍繞「紅花麻辣鹽水雞」！從攤位賣到有店面
每次開逛臨江街夜市，一定要先擠過被人潮圍繞的「紅花麻辣鹹水雞」，澎湃食材在攤位上推得高高，店員面不改色地迅速處理食材，還能邊剪或切、邊接受點餐或客製內容。除了鹽水或煙燻口味的招牌鹹水雞，各式豆類產品包括豆乾、豆皮、百頁都很受歡迎，必須要稱讚蔬菜相當清甜，花椰菜、四季豆、高麗菜、筊白筍等都很難放棄，嗜辣的人還會指名要加麻辣沁香的辣椒醬，難怪每次不小心就點滿一大袋，見證「紅花麻辣鹹水雞」從夜市攤位賣到有店面。
地址：台北市大安區臨江街103號
時間：週日至週四14:30-00:30、週五六14:30-01:00
📌遊客也超愛！「愛玉之夢遊仙草」經過都要來一碗
超多媒體、名人幫背書的「愛玉之夢遊仙草」，每次造訪幾乎都和外國遊客擠在一起，圍著品嚐純手工製作的天然愛玉和仙草；營業時間開得夠晚，讓人可以好好逛完夜市，離開前還來得及吃上一碗，夏天首選冰品或甜湯、冬天還能點燒仙草，簡直就是宵夜行程的完美Ending。
地址：台北市大安區通化街56號
時間：週一至週六12:00-03:00，週日公休
📌彰化阿嬤口味的「通化肉圓」！油炸
開業超過一甲子的「通化肉圓」，位在通化夜市鄰近巷弄內，來自彰化阿嬤的口味已傳承到第三代，透明Q彈口感的外皮、包覆豬後腿肉與脆口筍丁，油炸後再淋上甜鹹涮嘴的紅醬。店裡還能搭配大腸花枝麵線、綜合壽司、豬血湯等小吃，一飽口福。
地址：台北市大安區通化街39巷7號
時間：週一至週日10:00-21:15
📌最強24小時營業！「老店頭台南意麵」宵夜場激推
開在通化街上的「老店頭台南意麵」，主打道地口味的台南意麵（也可選擇油麵或米粉），從一票乾麵、湯麵、炒麵、炒飯都有供應，還能點到排骨羹與虱目魚羹，各式黑白切小菜更是多到選擇困難，還有少見的五種蔬菜排骨湯，肚子餓走進來，很難不被滿足。尤其24小時的超狂營業時間，吃個宵夜越晚越熱鬧。
地址：台北市大安區通化街65號
時間：週一至週日24小時營業