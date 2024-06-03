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終於公布！《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》6／10獨家登Disney+

▲喜歡《灌籃高手》的粉絲有福了！Disney+今（3）日宣布《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日獨家在Disney+上線。（圖／翻攝自《THE FIRST SLAM DUNK》官方X）
▲喜歡《灌籃高手》的粉絲有福了！Disney+今（3）日宣布《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日獨家在Disney+上線。（圖／翻攝自《THE FIRST SLAM DUNK》官方X）

記者張一笙／綜合報導

日本知名動漫《灌籃高手》電影《THE FIRST SLAM DUNK》推出後大獲好評，不少影迷們都接連二刷、三刷，甚至敲碗能夠在串流平台上線。今（3）日，Disney+官方終於宣布《THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日在Disney+獨家上線，讓不少台灣的漫畫迷、動畫迷及影迷們都十分興奮。

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▲《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日在Disney+上獨家上線。（圖／翻攝自Disney+）
▲《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日在Disney+上獨家上線。（圖／翻攝自Disney+）
《THE FIRST SLAM DUNK》2022年在日本上映，以158億日圓（約32.5億元台幣）的票房紀錄，成為日本有史以來票房最高的日本動畫電影之一。2023年在台灣上映，也創下超過4.58億元的票房，並且多次在電影院重映，成績相當驚人。

事實上，Netfilx官方曾於上月28日時，宣布《THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日在Netflix日本平台上線，《NOWnews今日新聞》當時也詢問了Netflix台灣分公司，對方表示：「作品6/10會在Netflix日本上線，若有其他訊息另行分享。」

▲上月28日Neflix宣布將上線《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，不過僅限日本地區。（圖／Netflix Japan X）
▲上月28日Neflix宣布將上線《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，不過僅限日本地區。（圖／翻攝自《THE FIRST SLAM DUNK》官方X）
如今，經歷長達數月的等待，《灌籃高手》官方終於宣布《THE FIRST SLAM DUNK》這部充滿熱血的動畫電影，將於6月10日在串流平台Disney+上獨家上線為台灣影迷服務。不少影迷得知消息後都十分興奮，並表示：「我已經設好鬧鐘了」、「我要把我忘記的Disney+帳號密碼找回來」、「我要再刷個2、30次」、「太興奮了」。


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