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西寧國宅將拆除改建社宅「萬華房價原地起飛？」　專家揭未來漲勢

▲台北市府決定將於明年拆除萬華西寧國宅，並新建社會住宅，專家評估要有其他商場規劃或店家進駐，否則整體發展不會有太大變化。（圖／翻攝Google Map）
▲台北市府決定將於明年拆除萬華西寧國宅，並新建社會住宅，專家評估要有其他商場規劃或店家進駐，否則整體發展不會有太大變化。（圖／翻攝Google Map）

家庭消費中心/綜合報導

台北市萬華區的「西寧國宅」自1982年建成以來，因多次離奇命案和靈異傳聞而被稱為台北的「猛鬼大樓」，雖然租金便宜，但這40多年的時間發生多起輕生案件，還有情殺、電梯故障、突發暴斃及意外墜樓等多種死亡事件，最近的一起知名事件是2021年網紅MC姐因情跳樓輕生，累積死亡人數超過30人，甚至成為國片《目擊者》的取景地。

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不過這棟16層的老舊大樓，台北市政府計畫在2025年開始拆除，預計2026年完工的新社會住宅將提供超過800戶居住，原本住戶預計於今年6月底前全數搬遷完畢。北市府都發局住宅工程科長張裕隆表示：「他們就是會到我們萬華隔壁的福星社宅，以及接下來今年也會入住的青年二區社會住宅，針對社宅也有分級租金的補貼」。

▲《目擊者》在西寧國宅取景。（圖／目擊者劇照）
▲《目擊者》在西寧國宅取景。（圖／目擊者劇照）
至於國宅興建完畢後，會不會對當地房價產生一定的影響，也是不少人關心焦點，住展雜誌發言人陳炳辰分析，由於是作為社宅使用，「要看未來有沒有其他規劃，例如托育中心、公立幼稚園等等，配合其他商場建設發展，拉抬社區其他項目、增加價值。」以地段來說，西寧國宅是台北市相對比較蛋白的區域，整體發展不見得會有太大的改變，但西寧國宅可以說是具有「萬華翻新的指標意義」

而過去西寧國宅裡的居民多為弱勢族群，一旦改建成社會住宅，有望改變整個社區氛圍，陳炳辰表示：「新入住的族群有不同的居住意識，可以讓社區產生新風貌，帶動發展可能性。」

該大樓自建成以來便發生多起「非自然」死亡案件，41年來奪走超過30條人命。西寧國宅共16層樓，分為A、B兩棟，內部結構複雜，類似香港的井字大廈，因多年失修，常有非住戶者闖入並在此輕生。由於頻發命案，靈異事件不斷，包括怪聲、電梯故障、燈光閃爍及奇怪身影，甚至出現鬼壓床的情況，成為「猛鬼大樓」的傳說地點。儘管大樓管委會曾加強安全措施，包括加高女兒牆和派警駐守，仍無法阻止詭異事件發生。

因此民俗專家廖大乙建議，由於過去多起死亡事件，拆除前應舉行祭拜儀式，向亡者報告，並在大樓重建後設立石碑紀念亡者，以確保工程順利進行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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