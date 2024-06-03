西寧國宅將拆除改建社宅「萬華房價原地起飛？」　專家揭未來漲勢

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至於國宅興建完畢後，會不會對當地房價產生一定的影響，也是不少人關心焦點，住展雜誌發言人陳炳辰分析，由於是作為社宅使用，「要看未來有沒有其他規劃，例如托育中心、公立幼稚園等等，配合其他商場建設發展，拉抬社區其他項目、增加價值。」以地段來說，西寧國宅是台北市相對比較蛋白的區域，整體發展不見得會有太大的改變，但西寧國宅可以說是具有「萬華翻新的指標意義」。
而過去西寧國宅裡的居民多為弱勢族群，一旦改建成社會住宅，有望改變整個社區氛圍，陳炳辰表示：「新入住的族群有不同的居住意識，可以讓社區產生新風貌，帶動發展可能性。」
該大樓自建成以來便發生多起「非自然」死亡案件，41年來奪走超過30條人命。西寧國宅共16層樓，分為A、B兩棟，內部結構複雜，類似香港的井字大廈，因多年失修，常有非住戶者闖入並在此輕生。由於頻發命案，靈異事件不斷，包括怪聲、電梯故障、燈光閃爍及奇怪身影，甚至出現鬼壓床的情況，成為「猛鬼大樓」的傳說地點。儘管大樓管委會曾加強安全措施，包括加高女兒牆和派警駐守，仍無法阻止詭異事件發生。
因此民俗專家廖大乙建議，由於過去多起死亡事件，拆除前應舉行祭拜儀式，向亡者報告，並在大樓重建後設立石碑紀念亡者，以確保工程順利進行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。